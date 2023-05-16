這輛公車好兇！府城客運硬切遊覽車爆擦撞　肇事還不停

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO出一段影片，片中1部府城客運大台南公車，與一輛遊覽車並行，公車突然超到遊覽車前面，還向左鬼切硬超車，結果跟遊覽車發生擦撞，造成遊覽車駕駛受傷送醫，幸好兩車乘客僅受驚嚇未受傷，網友看到影片直喊，「台南公車好兇！」

▲1部府城客運大台南公車，與一輛遊覽車並行，公車突然超到遊覽車前面時，還向左鬼切硬超車，結果跟遊覽車發生擦撞，造成遊覽車駕駛受傷送醫。（圖／翻攝自台南大小事，下同）

網友PO出的影片發生時間是15日中午12時42分，發生地在台南市長榮路三段，影片中一部大台南公車與行駛內側的遊覽車一起併行，公車突然超到遊覽車前，還向左硬切到遊覽車前面超車，導致兩車發生碰撞，撞到遊覽車後，公車還開了一段路才停下來，車體疑也受損，當時公車上還有乘客，遊覽車上則載著學生，兩車客都受到驚嚇，幸好除遊覽車司機受傷送醫外，乘客並無受傷。

此一情況也引起網友熱議，網友：「嚴懲！列入各車業黑名單」、「說好尬直線加速，公車還超車」、「正常操作，台南公車都比校車兇」、「台南公車不意外，沒靠站直接內車道讓民眾上下車」、「看起來好可怕…」、「我在遊覽車上，去個技藝學程也出事，公車司機不知道在搞什麼」、「該會不會兩大車司機，正好是情敵，狹路鄕逢」、「台南公車在市區開超兇的，覺得有打方向燈大家都會讓他一樣」、「台南有的公車司機很鴨霸」、「黃偉哲市長，台南的公車，什麼時候變這樣了？」、「台南公車很多都這樣~硬要切~也不管有沒有車~有縫隙就切~」、「台南公車正常發揮」、「會有誤點的問題啊，乘客會靠北」、「台南的公車真的比較兇」、「沒事沒事 台南公車不意外啊…」…，網友幾乎一面倒，對台南市公車印象都是負面。

▲公車在長榮路三段外側車道欲變換至內側車道時，與同向內側車道遊覽車不慎擦撞，致生交通事故，一分局案發後派員查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局指出，本事故發生於5月15日中午12時許，影像內公車在長榮路三段外側車道欲變換至內側車道時，與同向內側車道遊覽車不慎擦撞，致生交通事故，遊覽車駕駛送成大醫院治療；相關肇事責任，後續由警方調查釐清中。警方呼籲民眾駕車欲變換車道時，務必保持安全距離，以保護自身及其他用路人安全。府城客運表示，會配合警方進行事故的調查和責任歸屬，也會加強司機的教育訓練。