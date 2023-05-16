im.B主嫌黑底曝！昔「四海堂主」整形逃亡　4階段變臉照起底

▲2023 年 曾國緯今年4月出席被害人自救會，坦承吸金詐騙，只見他一頭捲髮且戴起斯文眼鏡，過去懲凶鬥狠的模樣已不復見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」（I am a Bank即我是銀行家）涉吸金25億元案越演越烈，主嫌曾國緯不但是槍砲案通緝犯，還利用老鼠會的手法漂白成地產開發、電信與生技業的商場強人，四處找達官顯要吃飯合影，刻意營造政商關係良好的假象，由於鉅額資金被掏空，全台各地五千多名被害人血本無歸，引起各界矚目。

本刊調查，本名曾耀鋒的曾國緯前科累累，早年是四海幫海鐵堂分堂堂主，平日混跡桃園，逞凶鬥狠，擁槍自重，不時恫嚇商家；最誇張的是他因槍砲案遭判刑2年6月定讞，卻逃亡未入監執行，後來又涉及妨害自由等多起官司，由院檢偵審中，並遭台北地檢署、桃園地檢署及高等法院發布四個通緝令。

▲曾國緯坦承詐騙吸金，希望簽本票分期賠償被害人，但公司帳戶資金幾乎被他偷偷領光，企圖脫產閃人。

沒想到曾遭通緝後，開始利用化名、變臉及外型大改造等方式躲避查緝，除了目前使用的化名曾國緯外，早先還曾以「曾韋綸」闖蕩江湖，並徹底改頭換面，甚至將膚色漂白，進而結交權貴，與官員、民代及檢警調人員互動頻頻，吃飯喝酒樣樣來，甚至還藉機拍照合影，作為宣傳之用。

本刊取得曾國緯四個時期的照片，經過仔細比對，發現他四個時期四個模樣，極可能透過醫美整形改變外貌，就連一名曾起訴過曾的檢察官近來看到媒體報導，也完全認不得他，可見他「變臉」相當成功。

曾國緯2012年底被逮，照片中的他穿著襯衫，身高178公分，留著小平頭，除了皮膚黝黑，臉上還帶著殺氣，看得出江湖味十足，可能與他經常在外討債或打打殺殺有關。

▲2012 年 本名曾耀鋒的曾國緯前科累累，2012年底遭警方逮捕時臉型圓潤、皮膚黝黑，明顯帶有江湖味。

2016年，他第二次落網時身穿運動服，拍照時還不忘將領子立起來，除了外表增添幾分帥氣，臉型也明顯變長，同樣留著平頭，頭髮依舊烏黑亮麗，身高卻突然多了2公分，與過去相比，變得較為瘦高挺拔。

▲2016 年 曾國緯2016年因案再次被警方逮捕，膚色變白，臉型拉長，眼睛雙眼皮變明顯，連身高都多了2公分，與過去判若兩人。



最詭異的是，曾國緯此時的皮膚明顯變白，眼睛看起來炯炯有神，專案小組不排除他可能利用醫美手術「脈衝光」「淨膚雷射」或「皮秒雷射」等方式，讓過去暗沉的膚色變得白皙，可能還割了雙眼皮，讓眼睛看起來明亮有神。

▲2020 年 曾國緯（右）以川晟機構董事長身分帶女友張淑芬（左）出席贊助紙風車活動，他穿著襯衫又戴上黑框眼鏡，髮型梳高，與過去殺氣騰騰模樣大不相同。

外型經過大改造的曾國緯，到了2020年更是與先前判若兩人，其在公開場合與政要的合照中，臉上多了一副黑框眼鏡，且西裝筆挺、十足生意人的模樣，對比過往，已完全認不出是同一人。

▲曾國緯遭逮後坦承九五％債權全造假，檢警懷疑他藏匿犯罪所得，正全面清查金流並追查共犯。

而日前出席說明會、曾國緯向投資人坦承債權造假及落網被逮的畫面中，曾不但燙髮，髮色還略顯斑白。和16年時期相比，同樣戴著眼鏡，穿著高檔西裝、襯衫與皮鞋，但曾的談吐比以往更加溫文儒雅，出席宴會還打上領帶，出入也承租市值三千萬元的頂級勞斯萊斯、賓利等豪華名車代步，加上他宣稱集團跨足電信、生技與土地開發，連總部都裝潢得氣派豪華，整個人脫胎換骨，宛如企業大老闆，把一堆人騙得團團轉。

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