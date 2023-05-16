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台情侶日本血拚1億逃稅千萬　業者揭代購內幕：鎖定1漏洞

記者黃翊婷／綜合報導

一對台灣年輕男女在日本購買價值4.7億日圓（約新台幣1億元）的商品，卻沒有補稅4700萬日圓（約新台幣1062萬元），還直接離境，掀起各界熱議。從事進口日本潮牌6年的業者楊少華揭露代購內幕，坦言代購就是看中日本「先退稅後審核」的法規漏洞，通常會鎖定利潤較高的高單價精品。

▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／記者季相儒攝）

▲除了專業代購，不少台灣人前往日本旅遊時，也會順便掃貨或幫親友買東西。（圖／ETtoday資料照）

日媒報導，這對30多歲的台灣籍男女以免稅方式購買大約4.7億日圓的商品，包含高級手錶、化妝品等等，出境時聲稱已將物品用國際貨運的方式寄出，但寄送單存根聯上的紀錄卻與實際購買的紀錄不同，因此被要求補稅4700萬日圓，兩人卻沒有如實繳清稅款，而是直接出境，讓日本海關無可奈何。

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根據《東森新聞》報導，從事進口日本潮牌6年的業者楊少華透露，其實代購就是看中日本「先退稅後審核」的法規漏洞，通常會鎖定購買高單價、限量的精品，利潤比較高，只要在完成購物的當下先進行退稅，出海關時再將退稅單拿出來，就可以直接離開。

部分民眾擔心，若類似的狀況繼續發生，日本恐怕會取消這項便利措施。我國關務署官員表示，其實日本仍有機會追回這筆款項，台灣有自己的退稅機制，跟日本的狀況不太一樣，日本政府如果出具國際公文來函要求協助，基本上台灣是可以協助追回的。

該名官員補充道，台灣旅客入境只有2萬元免稅額，只要日本通報，入境應走紅線報關，台灣海關就可以要求報關補稅，但如果貨物根本沒進來台灣，就無法追到稅。

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