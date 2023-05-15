竹山「第一美瀑」乾巴巴水只剩一半…遊客數卻驚人創新高

▲竹山「第一美瀑」瑞龍瀑布乾旱水只剩一半。（圖／南投縣府）



文／中央社

雨季雖到仍未見梅雨挹注，竹山鎮瑞龍瀑布水量剩不到正常一半，不過遊客興致不減，今年4月單月遊客人次達1萬5001人次創新高；南投縣府認為，與清明連假、長青族團客、園區全齡友善有關。

旱象未解除，有竹山鎮第一美瀑稱號的瑞龍瀑布水量不到正常一半，不過南投縣政府風景區管理所今天發布新聞稿表示，今年4月單月遊客人次達1萬5001人次，創園區自民國111年1月重新開幕以來單月遊客人次最高紀錄，顯示優化景區環境設施受遊客、銀髮族肯定。

風管所表示，桃園市長青會安排3月到6月近20團超過5000人次參觀瑞龍瀑布園區，加上清明連續假期，推測可能因此使單月遊客人次創新高；瑞龍瀑布是小眾化景點，散客不多，以遊覽車團客居多，園區建置友善步道，平順無階梯，成為全齡友善景區。

▲瑞龍瀑布遊客數創新高。

風管所指出，自107年起逐步改善設施，設置515公尺高架平緩友善步道、49.5公尺跨河觀瀑平台、停車場廁所及無障礙廁所等，讓行動不便者、年長者、親子等族群，可透過緩坡步道以最輕鬆方式親近自然山水，成為享受森林芬多精、瀑布負離子的優質步道。

風管所表示，桃園市長青會4月共有7團約2000人次到瑞龍瀑布旅遊，長輩對於能輕鬆行走高架步道與瑞龍吊橋到觀瀑平台欣賞瀑布美景感到非常滿意，紛紛表示會推薦家人、朋友來玩，再帶更多人來南投旅遊。

風管所說明，「南投好好玩」電子旅遊平台推出多組套票，包含竹山、鹿谷、溪頭等景點，線上購票享折扣，目前瑞龍瀑布園區也與竹山文化園區共推門票互惠方案，遊客持各自園區門票，可至另一園區以優惠價買入園票，更多優惠請上「南投好好玩」網站。