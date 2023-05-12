人都散了搶修員才發現！林淑雅躺車底49分鐘亡　中捷這樣回應

▲議員質詢中捷1死10傷事故 。（圖／議員張芬郁提供）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因工地吊臂掉落造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸罹難，另還有10人受傷！台中市議會今（12）日質詢，現場砲聲連連，台中市議員江肇國就表示，列車在12時27分45秒就撞上吊臂，但死者林淑雅竟是在49分鐘後的13時16分才被搶修人員發現，痛斥中捷的標準作業流程有很大的疏失，才造成黃金搶救時間有所延誤，進而造成無法挽回的憾事。

中捷事故引發社會關注，而今台中市議會質詢時，議員江肇國就提出，列車12時27分45秒就發生撞擊，但林淑雅卻一直在車底躺了49分鐘，才於13時16分被列車搶修人員發現，直到13時18分才開始搶救。

江肇國質疑，在發生意外後，中捷公司竟沒有在第一時間地毯式搜查，讓林淑雅就這樣躺在車底49分鐘，還是列車搶修人員在檢視車下時，才發現林淑雅，「原本只是財物損失，但因為沒有作為，變成人禍，如果早一點發現，或許林老師還有搶救機會。」

對此，中捷總經理莊明聰坦承，在現有的標準作業流程當中，列車在遇到事故斷電後只有檢視車廂內，車底下空間並未列入檢查範圍，中捷公司會檢討改進。

另外，董事長林良泰回覆，中捷責無旁貸，對於罹難者、傷者、家屬及社會大眾致上最深的歉意，對於各界建議會一一改進並虛心檢討；另外，市府會不會為乘客代位求償？他說，我們一定以協助民眾求償為優先，希望盡所能幫民眾爭取最高權益，朝代位求償方向努力。