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iPhone 15鏡頭升級！　「更大更凸」造價更高

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲iPhone 15鏡頭預計比上一代更大更凸。（圖／蘋果）

記者張靖榕／綜合外電報導

最新消息指出，蘋果（Apple Inc.）今年下半將推出的iPhone 15系列，主鏡頭將採用接近1吋大底的感測器，影像能力將有感提升，手機背後的鏡頭凸起更明顯，但也因造價更貴，將反映到新機價格上。

《CNMO-手機中國》根據數位博主「@定焦數碼」爆料，iPhone 15系列將用上1英吋大底的傳感器，可能被命名為索尼IMX903或IMX923，CMOS尺寸為1／1.14，據了解，這顆大底造價比IMX989貴上20％，而且具有杜比8K 120幀能力。

「數碼閒聊站」也指出，蘋果訂製的48Mp 1／1.14"±主攝可能比現在的IMX989還貴，而索尼（SONY）50Mp 1/1.12"公版超級大底至今還沒推出，接下來給安卓陣營批發的IMX9系還是普通大底，因此下半年安卓手機和蘋果的影像配置其實無法拉出多大差距。

據了解，目前的iPhone 14 Pro Max採用索尼IMX803，接下來推出的iPhone 15 Pro Max將換上IMX903，代表不論進光亮、照片細節都進一步提升，同時背後鏡頭凸起將更明顯。

先前消息稱，iPhone 15 Pro Max將搭載一顆潛望式變焦鏡頭，支持6倍變焦能力，若與索尼IMX903大底搭配將有絕佳效果，因此今年iPhone 15系列的影像能力仍值得期待。

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