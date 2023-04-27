最新蘋果iPhone 15 Pro渲染圖出爐　將有全新靜音按鍵

▲iPhone 15 Pro將有全新靜音按鈕。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒9to5Mac報導，根據 MFi 配件製造商的給出的細節以及CAD 數據繪製出了一份新的 iPhone 15 Pro渲染圖，與此前爆料保持一致，這款機型有著兩大顯著的外在變化。

先前多個消息來源都曾提到，蘋果新一代iPhone 15 Pro 系列將配備特殊的「觸控按鈕」。不過前幾周有消息稱，由於生產問題，新的長條式「觸控按鈕」已被廢棄，取而代之的是更傳統的音量按鈕。9to5Mac 今天獲得的 CAD 文件也證實了這一變化，但之前曾經提到過的「靜音按鈕」將會得以保留。

與大家期待的固態按鈕不同，蘋果似乎正在恢復到傳統的獨立音量按鈕設計。不過，今年的iPhone 15 Pro 也會有重大變化，新的靜音按鈕。這一按鈕取代了iPhone 14 Pro 中使用的靜音開關， 而且它還將會增加額外的功能，類似於Apple Watch Ultra 上的動作按鈕。

需要注意的是，為了將iPhone 15 Pro 系列與15 基礎版機型區分開來，蘋果 iPhone 15 和iPhone 15 Plus 仍將堅持使用現有的開關式設計。另一方面，最新渲染圖中的iPhone 後置鏡頭凸起比之前的渲染圖要合理得多。雖然今年的相機依然會更凸，但遠沒有之前那麼誇張。