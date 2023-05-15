伊朗怪病男17年來「只喝汽水不吃飯」　自曝：已切了一顆腎

▲伊朗一名男子每天只喝汽水維生，不吃任何其他食物。（圖／翻攝自Facebook、hamshahrionline.ir，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗一名中年男子Gholamreza Ardeshiri（波斯文غلامرضا اردشیری）從2006年7月開始就不吃食物，三餐只靠喝碳酸飲料「補充能量」，便不會感到飢餓，至今已經維持17年。他自稱生了怪病，光看到食物就噁心想吐，家人因此不在他面前吃飯。不過他也表示，自己已經切除右腎，左腎有腎結石問題。

根據英國《鏡報》與伊朗《市民報》（Hamshahri）報導，Gholamreza Ardeshiri是一名玻璃纖維工人，他努力賺錢供養兩名女兒上了大學，但在2006年6月某晚，他半夜醒來時發現喉嚨裡好像卡著頭髮，感覺髮絲一端在嘴部，另一端在胃裡，無論如何都沒辦法消除這種異物感，「就像是頭髮在拽著我的喉嚨，我感覺快要窒息了。」

男子隔天立刻出門就醫，但每位醫生都沒辦法找出明確病因，不斷將他轉介給其他科別的醫師，「我從早到晚都在醫生辦公室或是醫院，但沒人能診斷出我的病，我的嘴巴裡沒有頭髮，但那種感覺讓人快瘋了。」最終男子被轉診至精神科，卻仍未能弄清真相，而且食慾改變，他看到食物就噁心反胃，但喝一些碳酸飲料還可以。

家人們為了配合他，多年來不曾在他面前吃飯。報導指出，男子自同年7月開始便停止攝取固態食物，每天三餐只喝可樂等碳酸飲料「補充能量」，竟也從來都不覺得餓，至今已經17年。不過《市民報》指出，男子身體健康還出了其他問題，包含因腎衰竭而切除右腎，左腎出現腎結石，失眠嚴重到每天只睡4小時。

男子說，目前他每天喝掉3公升汽水，且依舊對其他食物不感興趣，但同時他也無法確定腎病與失眠是否與喝汽水有關。然而，網路搜尋到的波斯文報導內容大多與《市民報》相同，且暫時無法找到以Gholamreza Ardeshiri為名的網路社群用戶可聯絡求證。