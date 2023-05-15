女友出門配1單品！他轉頭驚見「胸型一覽無遺」：是想給誰看？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

女生出門除了化妝、準備衣服之外，也會用心挑選配飾。一名網友透露，最近和女友準備出門約會，結果出發前看到對方背了一個側背包，他發現可以很清楚看到胸型，因此就提醒了一句，不過女方完全沒有理會，讓他不禁好奇大家的想法。文章曝光後掀起討論，不少人認為「男生真的會忍不住去看」。

原PO在PTT發文表示，最近和女友一起準備出門，但女友在出發前背了一個側背包，讓胸型整個一覽無遺。他隨即走過去提醒，「穿這樣太明顯了吧，是想給誰看？」不過女方不以為然，回應「只有你會注意這個吧」，他沒辦法再反駁對方，最後還是一起出門了，可是他還是很想問「女孩會不知道側背包讓胸部很顯眼嗎？」

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文章曝光後掀起討論，「自己可能真的比較沒感覺，對於女生更在意體感之類的」、「有些變態可能會以為是女生在勾引」、「好像只有男生會注意到這些」、「男生真的會看…畢竟的確很明顯」、「看要不要在意別人眼光啊，大多數男生生物本能就是覺得性感會多看兩眼，這也是事實」，還有人分享過去經歷，「以前學校背包都側背的，自從國中走在路上，被一位不認識的阿伯罵『你這樣是有在賣嗎？』後來都會小心不壓到胸部」。

另外也有人指出，「穿什麼是個人自由，但是穿著的風險也是必然的現實」、「斜背比較不用擔心被搶或滑掉啊」、「路上到處是側背包包的女性，而且側背肩膀負擔比較小，你在意的話就幫女友背包包吧」、「尊重每個人的自由，但如果覺得賞心悅目會多看兩眼就是」、「斜背包確實會壓胸，我都會注意，所以後來都改背後背包」、「她背背包是自己舒服，不只是想給誰看」。