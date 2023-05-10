才參加完家族聚餐…男友成功逃生！女友「臉燒到認不出」成焦屍

▲永和凌晨發生大火，造成1死1傷的悲劇。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市永和區復興街一處民宅10日凌晨2時47分發生火警！警消獲報趕赴現場佈水線灌救，只見大火不斷竄出，32歲徐姓男子自行逃出，但27歲吳姓女友受困火場，被救出時人已被燒成焦屍。據了解，情侶檔火災前才一同參加家族聚餐，不料，先後返家卻遭遇火劫釀1死1傷悲劇。

新北市消防局10日凌晨接獲通報，復興街一處民宅發生大火，隨即出動多名人力搶救，並於凌晨3時7分撲滅火勢，進入火場後，於3樓靠近陽台臥房發現一具呈現盤坐姿勢的焦屍，臉部燒到無法辨認，身分為徐男的27歲吳姓女友。

初步了解，該户為3樓透天建築，徐男向警消表示，他與女友同住一間臥房，火警發生時他正在熟睡，被濃煙嗆醒後，他才看到床墊起火，趕緊逃命。據了解，徐男與吳女1月才在一起，9日晚間一起參加家庭聚餐，徐男酒後便說要先回家，凌晨被濃煙嗆醒趕緊逃生，而吳女則是凌晨約2時回到家。徐男阿姨透露，還是她幫吳女開門的。

消防局表示，預計10日上午10時進行複勘，屆時方能研判確切起火點及原因；同時警方已報請檢察官刑事相驗，中正橋所正調閱周遭監視器畫面留存，其餘戶內人口已在派出所製作筆錄，以釐清事發經過。