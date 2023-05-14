女兒裙子掛腳踝躺車上！父怒告她男友想色色　兩度吞敗理由曝

▲小薇吃安眠藥熟睡，醒來卻發現裙子被脫去掛在腳踝，認為男友是想性侵她，氣憤提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者蔡怡萍／台中報導

台中楊姓男子開車載吃了安眠藥昏睡的女友小薇（化名）返家，途中卻把她的裙子脫掉，小薇的爸爸見女兒回來出門查看，看見女兒的裙子被脫至腳踝處，認為楊男想趁機性侵女兒，氣炸提告。楊男表示是為了讓小薇好睡一點才脫去下身衣物，法院一審因證據不足判楊男無罪；檢方上訴高分院，仍認為不能單憑臆測之詞將楊男定罪，判決駁回上訴。

判決指出，小薇於2021年4月7日半夜2、3點，由男友接送下班回家，半路小薇因服用安眠藥而熟睡，男友還貼心為她蓋上棉被。結果到了家門口，小薇清醒後掀開被子，竟發現自己只穿內褲，裙子被褪到腳踝處，還被走出家門關心女兒的爸爸當場撞見，小薇與爸爸當場嚇傻，一起質問楊男，但楊男僅支支吾講不出所以然。小薇認為楊男原打算在車上性侵自己，憤而提告。

全案審理時，楊男供稱，他確實在停車時脫掉小琪裙子，但目的是為讓小薇好睡覺，還幫她蓋棉被等語。

小薇指出，她與爸爸互相有冰棒定位系統，爸爸說當晚有發現她的定位在交流道附近停留10幾分鐘，楊男一開始並沒有想直接載她回家，是後來爸爸打電話給楊男，楊男才折返回來，認為楊男是想趁她不醒人事時載到他處性侵。

一審法官認為，小薇僅能證明被楊男載回家時，下半身裙子遭脫掉，但無法證明楊男是因想發生性行為而脫裙。另車內空間狹小，在副駕駛座睡覺，確實不能稱為相當舒適，楊男的理由並無違反通常生活經驗法則，因證據不足，判他無罪；檢方不服上訴，高分院認為查無對楊男不利的積極事證，檢察官依常理推斷「欲為性行為」等語尚屬臆測，因此駁回上訴。檢方部分仍可上訴。