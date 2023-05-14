　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒裙子掛腳踝躺車上！父怒告她男友想色色　兩度吞敗理由曝

▲▼寵物,貓,狗,睡覺,床鋪。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小薇吃安眠藥熟睡，醒來卻發現裙子被脫去掛在腳踝，認為男友是想性侵她，氣憤提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

台中楊姓男子開車載吃了安眠藥昏睡的女友小薇（化名）返家，途中卻把她的裙子脫掉，小薇的爸爸見女兒回來出門查看，看見女兒的裙子被脫至腳踝處，認為楊男想趁機性侵女兒，氣炸提告。楊男表示是為了讓小薇好睡一點才脫去下身衣物，法院一審因證據不足判楊男無罪；檢方上訴高分院，仍認為不能單憑臆測之詞將楊男定罪，判決駁回上訴。

判決指出，小薇於2021年4月7日半夜2、3點，由男友接送下班回家，半路小薇因服用安眠藥而熟睡，男友還貼心為她蓋上棉被。結果到了家門口，小薇清醒後掀開被子，竟發現自己只穿內褲，裙子被褪到腳踝處，還被走出家門關心女兒的爸爸當場撞見，小薇與爸爸當場嚇傻，一起質問楊男，但楊男僅支支吾講不出所以然。小薇認為楊男原打算在車上性侵自己，憤而提告。

全案審理時，楊男供稱，他確實在停車時脫掉小琪裙子，但目的是為讓小薇好睡覺，還幫她蓋棉被等語。

小薇指出，她與爸爸互相有冰棒定位系統，爸爸說當晚有發現她的定位在交流道附近停留10幾分鐘，楊男一開始並沒有想直接載她回家，是後來爸爸打電話給楊男，楊男才折返回來，認為楊男是想趁她不醒人事時載到他處性侵。

一審法官認為，小薇僅能證明被楊男載回家時，下半身裙子遭脫掉，但無法證明楊男是因想發生性行為而脫裙。另車內空間狹小，在副駕駛座睡覺，確實不能稱為相當舒適，楊男的理由並無違反通常生活經驗法則，因證據不足，判他無罪；檢方不服上訴，高分院認為查無對楊男不利的積極事證，檢察官依常理推斷「欲為性行為」等語尚屬臆測，因此駁回上訴。檢方部分仍可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
蔡天鳳肢解現場太恐怖！　慘淪兇宅「10年才有機會脫手」
獨／股東會紀念品太熱門！　現場卡貨1.5小時
3縣市最盛行大腸癌！　醫曝常見症狀
星巴克買1送1　最後一天！趕快喝爆
台中百人怒吼「停讓行人」！　警察也加入
獨／北一女電話亭拆了！　校方：不是我們要求的
王思佳驗包包為何不送「愛馬仕專櫃」　淚崩說真實原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台74保時捷等紅燈駕駛「丟出2坨衛生紙」　科技執法拍下開罰

女兒裙子掛腳踝躺車上！父怒告她男友想色色　兩度吞敗理由曝

台中百人怒吼「停讓行人」！警察也加入　他批：還要撞死多少人？

掃行人地獄惡名！民間團體全台快閃　高雄特意選這地點

屏東機車擦撞行人　騎士激動不配合...驚人酒測值曝

2包菸3800！他稱「順便還錢」騙媽媽幫交易　菸盒內竟是K他命　

林口高樓火警！濃煙狂竄驚悚影像曝...屋內4人緊急逃生

五股工廠命案！昔日好友翻臉嗆「讓你開不下去」　老闆一刀刺死他

這一撞驚見「立筊」！機車追撞轎車「倒頭栽」　騎士酒駕慘了

破碎家庭三餐不繼挨餓　2少年深夜向波麗士求助

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

爸剪短髮...女兒見狀超崩潰　車上爆哭踢腿怒喊：我恨你

台74保時捷等紅燈駕駛「丟出2坨衛生紙」　科技執法拍下開罰

女兒裙子掛腳踝躺車上！父怒告她男友想色色　兩度吞敗理由曝

台中百人怒吼「停讓行人」！警察也加入　他批：還要撞死多少人？

掃行人地獄惡名！民間團體全台快閃　高雄特意選這地點

屏東機車擦撞行人　騎士激動不配合...驚人酒測值曝

2包菸3800！他稱「順便還錢」騙媽媽幫交易　菸盒內竟是K他命　

林口高樓火警！濃煙狂竄驚悚影像曝...屋內4人緊急逃生

五股工廠命案！昔日好友翻臉嗆「讓你開不下去」　老闆一刀刺死他

這一撞驚見「立筊」！機車追撞轎車「倒頭栽」　騎士酒駕慘了

破碎家庭三餐不繼挨餓　2少年深夜向波麗士求助

星．變美／看不出40歲！陳意涵「5招」維持少女感

台74保時捷等紅燈駕駛「丟出2坨衛生紙」　科技執法拍下開罰

郭台銘母親節發文　承諾「兩岸和平、0到6歲國家養」2政策

陸廣電總局換人　57歲曹淑敏最年輕正部級女官員

鳳凰花季全城飛花　台南山上花園水道博物最接地氣鳳凰樹引熱議

金鐘主持人抗癌心繫臥床病母！　一聽回診結果「探望媽媽感人合唱」

蔡天鳳肢解現場太恐怖！居民嚇到搬家　慘淪兇宅「10年才有機會脫手」

賴清德YT搶攻年輕票效果不彰？　高嘉瑜曝「這1點」才是關鍵

品冠兒子「10歲就有驚人美聲」！母親節合唱爸爸　網讚爆：後繼有人

獨／聯電股東會紀念品太熱門　現場卡貨1.5小時

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

社會熱門新聞

3歲女童命喪斑馬線　五都今同步路口快閃悼念

信義天坑填平！搶修畫面曝光

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

台中百人怒吼「停讓行人」！警察也加入

即／派出所與前妻爆衝突　戴維斯10萬元交保

快訊／桃園「汽車烤漆廠」凌晨大火

高空畫面曝　信義區天坑至少20m

新北2男鐵皮建物內大吵！7旬翁持刀刺死1男

友翻臉嗆「讓你工廠開不下去」　老闆一刀刺死他

OL控知名建築師車上性侵　判決出爐

聯結車右轉　女騎士連滾帶爬逃劫

破碎家庭三餐不繼　2少年深夜向波麗士求助

山豬獵人「賣豬仔」撈無本暴利　退休警轉職：比本業好賺

雙槍毒鴛鴦爽開BMW！　租屋處宛如小型兵工廠

更多熱門

相關新聞

女老闆遭闖店性侵超配合　下秒智奪30cm長刀

女老闆遭闖店性侵超配合　下秒智奪30cm長刀

越南永福省一名服飾店女老闆日前遇到歹徒闖店企圖性侵，她遇襲當下沒有失去冷靜，反而假意配合歹徒的行為，讓對方放下警戒後，再趁機奪刀大喊救命，色大膽小的歹徒見情況不妙拔腿就跑，最終遭眾人合力逮捕。

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

櫻花妹來台工作遭性侵！色老闆免入獄

櫻花妹來台工作遭性侵！色老闆免入獄

鬼扯女友放屁害他腦傷　碩男囚虐性侵下場出爐

鬼扯女友放屁害他腦傷　碩男囚虐性侵下場出爐

爸老了要植牙「逼借貸100萬」　女兒崩潰：要去借嗎

爸老了要植牙「逼借貸100萬」　女兒崩潰：要去借嗎

關鍵字：

性侵女友安眠藥爸爸腳踝裙子無罪

讀者迴響

熱門新聞

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

快訊／王思佳驗包結果出爐！

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

快訊／口罩男婚變！　正妹妻回應

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

快訊／王思佳直播哭到說不出話

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

一待4小時！果真等到「惡鄰居現形」　人妻：不買了

愛到骨子裡也能瞬間分手三大星座

請放過孩子！台灣需要產業競爭力

「挖呀挖正妹老師」爆紅醜聞纏身　首發5點澄清

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面