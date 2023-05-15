69歲母扛家計顧老小！出門買東西引殺機　幻聽兒啞鈴砸死撒旦父

▲新店年初爆發幻聽兒用啞鈴砸死父親的人倫悲劇。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區今年1月間晚間發生41歲的鍾姓男子疑因和78歲的父親為了由誰出門買東西發生爭執，鍾男失控暴走，認為父親是撒旦化身，拿起啞鈴重砸父親頭部致死，台北地檢署檢察官依殺害直系血親尊親屬罪收押鍾男後，15日依法提起公訴，因鍾男精神鑑定有嚴重幻聽情形，檢察官建請國民法庭依新修正的《刑事訴訟法》暫行安置。

據了解，鍾男和父親都有精神障礙，父子倆長期在家無法工作，經濟重擔全由69歲的鍾母一肩扛起，1月18日晚上7點多，鍾父叫鍾男出門買個東西，鍾男拒絕，叫鍾父自己去，父子倆因此發生爭執，鍾男持啞鈴爆打父親後腦後，打電話跟母親說：「父親跌倒了」，鍾母回家發現鍾父滿臉是血，倒臥血泊中。

▲兇嫌認為父親是撒旦化身用啞鈴砸頭多下。（圖／資料照）

鍾母打給葬儀社並報案，警消到場時，鍾父已明顯沒有生命跡象，立即封鎖現場詳細採證，並將將鍾男帶回警局，在律師陪同下訊問後送辦，經檢察官複訊後，依殺人罪聲請羈押。

鍾男到案時，對自己所作所為幾乎無法流暢回復，只是不斷地重複，父親是撒旦，任何人都有可能是撒旦，鍾母對自己摯愛發生人倫慘劇無法接受，只希望檢警能低調解決，由於鍾男的精神狀況極差，經送鑑定有嚴重幻聽情形，檢察官依法提起公訴後，也建請法院是否依照法律，將鍾南暫行安置在司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，依法安置期間最長6個月，可延長，最多不可超過5年。