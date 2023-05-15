病兒啞鈴弒父！北院第2件國民法官參審　先查是否暫行安置

▲鍾姓男子用啞鈴敲頭弒父案列為台北地院今年第2件國民法官參與審判個案，北院刑事庭長莊書雯抽出代表受命法官的股別籤。（圖／台北地院提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名鍾姓男子今年（2023年）在家和7旬父親爭吵，涉持啞鈴對父親敲頭致死，今被台北地檢署起訴涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，移審成為台北地院今年第2件國民法官參與審判個案，因在押的鍾男被鑑定有精神障礙、嚴重幻聽，檢方建請法官依法裁定「暫行安置」，北院預定今下午召開接押庭一併調查。

北檢今上午9點多將鍾男連同卷證移審，北院上午10點多採取人工抽籤分案，由刑事第12庭庭長黃怡菁擔任受命法官，和2位陪席法官郭又禎、劉庭維組成合議庭，因鍾男到案被羈押至今，《國民法官法》規定合議庭不能經手接押庭，北院另抽出刑事庭法官洪甯雅調查鍾男移審後是否繼續羈押。

▲鍾姓男子用啞鈴敲頭弒父案列為台北地院今年第2件國民法官參與審判個案，北院抽籤分案組成合議庭法官。（圖／台北地院提供）

因鍾男患有精神障礙，被鑑定有嚴重幻聽，到案幾乎無法流暢表達自己犯行，更不斷重複自己父親是「撒旦」，檢方起訴一併建請法官裁定「暫行安置」鍾男。《刑事訴訟法》去年（2022年）2月施行的「暫行安置」，針對精神疾患觸法者若犯罪嫌疑重大，且具有危害性、急迫性時，可經法官裁定安置於司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，最長不得逾5年。

「暫行安置」重點在於兼顧刑事被告的醫療需求、程序權益保障及社會安全防護，不同於羈押所著重的保全被告到案或保全證據，至於本案鍾嫌適用哪種方式，將由今天下午召開的接押庭調查後做出裁定。

▲鍾姓男子用來弒父的啞鈴。（圖／資料照）

本案鍾男（41歲）和父親（78歲）都有精神障礙，父子倆長期在家無法工作，經濟重擔全由69歲的鍾母一肩扛起。今年1月18日晚上7點多，鍾父叫鍾男出門買個東西，鍾男拒絕，叫鍾父自己去，父子倆因此發生爭執，鍾男失控暴走，涉持啞鈴猛砸父親後腦，鍾父不支倒地，鍾男打電話跟母親說：「父親跌倒了！」

鍾母趕回家驚見老伴滿臉是血，倒臥血泊中，鍾母打給葬儀社並報案，警消到場時，鍾父已明顯死亡，鍾男被帶回警局調查，在律師陪同下應訊後送辦，經檢察官複訊，依涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌聲請羈押獲准。