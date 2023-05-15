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她5年生不出小孩！婆家施壓快崩潰　夫驗出「0精蟲」鬆口氣

▲桃園市林姓男子與未滿16歲小女友交往期間至少發生15次親密關係，還導致其懷孕被家人發現報警處理。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲當事人受到婆家許多壓力。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師顧芳瑜分享一對夫妻結婚4、5年生不出孩子，讓女方備受婆家壓力快崩潰，結果看診驗出先生精液中完全沒有精蟲，兩人反而鬆了一口氣。先生如釋重負說，「當我知道自己是因為基因的問題，導致太太沒辦法懷孕時，比起難過，我是鬆了一口氣…我可以請家人不用再給太太壓力，大大方方承認這就是我的問題。」

顧芳瑜在「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」臉書說，門診雖然忙碌，來往的病人匆匆，大多數時候他只能治療他們的疾病，常常沒辦法好好停下來聽他們的故事；但面對到男性不孕症的病人，他往往會提醒自己要稍微放慢看診速度，因除治療疾病的本身，更需要療癒的是夫妻雙方沮喪的心情。
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顧芳瑜表示，這是一對大約接近40歲的夫妻，由不孕症婦產科轉介過來，當天兩位一起求診，雙方已努力4、5年，從原本的順其自然，到後期因為「做人」導致身心承受極大的壓力；到婦產科的不孕症科別做相關檢查，發現太太身體沒太大狀況，但意外發現先生的精液中竟然完全沒有精蟲，一隻也沒有，為0。
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「當天他們帶著報告來到我的診間，先生的表情雖然堅強，但看得出有些恐慌。」顧芳瑜指出，先生表示沒想到是自己的問題，但不孕症診所有請他們不要擔心，來泌尿科檢查看看，或許用取精的方式就可以做試管嬰兒。

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▼兩人為了生小孩，導致身心承受極大的壓力。（示意圖／CFP）

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）
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顧芳瑜提到，根據他的經驗，大約有一半的不孕症男性屬於「阻塞型無精症」，顧名思義就是睪丸製造精子的工廠沒什麼問題，是輸出的路上發生了點小狀況，導致精液中沒有精蟲；如果是這樣的狀況，通常只要睪丸剖開取精後做分離，都可以順利用人工生殖的方式懷孕。
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顧芳瑜說，但有另一半的狀況就沒有這麼好處理，他的經驗告訴他必須耐下心多花點時間跟他們說明，「因為有另一半的狀況屬於『非阻塞型的無精症』，也就是說可能因為某些原因，睪丸無法製造精子，因此需要更進一步探究無法製造的原因。」

顧芳瑜對夫妻表示，「當然要直接做取精手術不是不行，但我會建議在手術之前可以先抽血檢查，比較可以先確認原因，再判斷是否適合開刀。抽血的項目包含了許多荷爾蒙的數值，以及基因的相關檢查，大約一周後就可以知道結果。」
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顧芳瑜指出，當下先生雖然同意抽血，但也有點訝異說著，「原本以為今天過來只是要安排手術時間，沒想到來了泌尿科，還是無法馬上知道結果，又要懸著一顆心等待了。」
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顧芳瑜提到，一周過去了，病人進來之前，他習慣先把檢驗報告打開，瀏覽一下報告比較好準備待會要怎麼跟病人解釋，點開報告出現了一個不常見的結果，是「AZF a micro deletion is positive」（AZF a區域發現基因缺失）。

▼醫師說，「我想告訴已經成為媽媽的妳，辛苦了！也想告訴還在努力前往媽媽這條路上的妳：妳不孤單！」（示意圖／CFP）

▲▼媽媽,懷孕,寶寶,嬰兒,母愛,母親示意圖。（圖／CFP）
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顧芳瑜說，看著報告的同時，夫妻兩位也同時打開了診間，先生有點焦急地問著，報告結果究竟是如何？太太也緊接著說道，因婆家一直以來對於雙方無法順利懷孕，給予很多壓力，認為是她無法放棄工作，工作太忙所導致，所以也在大約一年前離職為的是積極備孕，對於來看泌尿科以及先生沒有精蟲這件事情，還沒與爸媽告知。
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顧芳瑜對夫妻解釋，「先生的抽血結果顯示他是屬於AZF a區域發現基因缺失，這是一個先天的基因缺失，會導致睪丸完全無法製造精子，因此這樣的狀況應該不需要做取精了，因為就算取精，也是無法發現精子。」

「我用理性冷靜的方式分析給他們聽」，顧芳瑜表示，「但我的心裡原本以為他們會露出失望或是難過的表情，這是我的經驗告訴著我他們可能會有如此反應。但這時我看到的是兩人突然面對面露出如釋重負的表情，這讓我滿意外。」

太太告訴顧芳瑜，「當身邊的朋友一個個都在慶祝母親節談論育兒經，我還在求子的路上看不到盡頭，又承受著婆家的壓力，真的是到崩潰的邊緣。」先生補充說道，「當我知道自己是因為基因的問題導致太太沒辦法懷孕時，比起難過，我是鬆了一口氣…我可以請家人不用再給太太壓力，大大方方承認這就是我的問題。」
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顧芳瑜感嘆，這時突然意識到，「我想對於他們，或是病人來說，看病有時候不見得是解決問題，至少面對這題，我是無解。」

顧芳瑜說，「很多時候，病人求的是一個解答、一個原因，這個解答、這個原因可以帶領他們脫離漫漫長路，那個看不到盡頭無止盡面對排卵期、做功課的輪迴裡。他們可以收拾好心情，面對自己的人生，這個人生裡，可能沒有小孩，但是有彼此，可以攜手一起面對的人生下半場。」
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周日是母親節，顧芳瑜指出，「我想告訴已經成為媽媽的妳，辛苦了！也想告訴還在努力前往媽媽這條路上的妳：妳不孤單！更想告訴妳們，不論妳們的選擇是什麼，妳們都是最棒的妳！」

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