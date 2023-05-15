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烤魷魚老闆「中1億頭獎」爽到砸店！全圍觀　夜市證實：攤位已轉讓

▲▼烤魷魚老闆「中1億頭獎」爽到砸店！全圍觀　夜市證實：攤位已轉讓。（圖／翻攝微博）

▲烤魷魚老闆「中1億頭獎」爽到砸店！全場圍觀。（圖／翻攝微博，下同）

記者許力方／綜合報導

中大獎了！浙江最近有一段影片在網路瘋傳，義烏廿三里夜市有一間燒烤魷魚店被砸店，有一名男子情緒激動，一邊歡呼，一邊掀桌子、扔椅子，嘴裡高喊著「中了3000萬元、我中了！」當地彩券兌獎中心證實，確實有一張彩券中了頭獎2574萬元（約台幣1.1億元），但是是多人合資，夜市商家表示，其中一人就是影片中的攤位老闆。

影片中，廿三里夜市中，有一名黑衣男子在烤魷魚攤內，高舉雙手大喊「3000萬吶！」自稱花費一千元就中了大獎，還興奮地扔塑膠椅「砸店」，還當場「翻桌」，不少人被他的歡呼聲吸引圍觀，也有人淡定地吃消夜，一旁目擊的網友笑喊「幹到頭了、幹到頭了」，網路瘋傳，他就是攤位的老闆，買彩券自選號碼中了千萬大獎。

▲▼烤魷魚老闆「中1億頭獎」爽到砸店！全圍觀　夜市證實：攤位已轉讓。（圖／翻攝微博）

▲▼烤魷魚老闆「中1億頭獎」爽到砸店！全圍觀　夜市證實：攤位已轉讓。（圖／翻攝微博）

▲老闆出面證實自己花300元集資買大樂透中獎。

綜合陸媒報導，肖姓老闆14日回到攤位現場，證實自己真的中了頭獎，總共27人花1300多元（約台幣5700元）合買了一張複式彩券，平均分成21股，最多有人買2股，最少買半股，他出資66元（約台幣290元）買了一股，至於獎金如何分配，他們會應該會分錢，因為是他選號，可以多分10萬，大概能到手110萬元（約台幣480萬元）。

肖姓老闆稱，13日開獎當晚他們得知中獎後，他剛好正在擺攤，就在夜市激動大喊，包含11個數字和2個特別號、13個號碼都是他選的，沒想到幸運中了頭獎，得知中獎後非常激動、徹夜未眠，喉嚨都啞了，現在想想覺得不好意思，平時在夜市擺攤收入不高，「就算以後不做魷魚，我也會去別的地方做一點小生意」，這次中獎剛好一解兒子結婚用錢的燃眉之急。

中國體育彩票義烏市彩票兌獎中心也向媒體證實，13日開在浙江義烏的「體彩超級大樂透」頭獎2547萬元，確實有人中了一張11+2的複式彩券，除了頭獎之外還包下了其他小獎。開獎的彩券行也掛起紅布條「恭喜本站購彩者中大樂透一等獎2574萬」，並請人來敲鑼打鼓慶祝。

廿三里夜市的其他攤商則指出，中獎的男子是江西人，經常到他店裡吃飯，聽說已經轉讓夜市的攤位了。肖姓老闆也在受訪時證實，攤位以4萬元（約台幣17萬元）轉讓。

▼27人集資買大樂透中1億元。

▲▼夜市魷魚攤老闆「中1.14億頭獎」嗨翻！抓椅子砸自己攤子狂叫。（圖／翻攝微博）

▼彩券行開出頭獎掛紅布條。

▲▼烤魷魚老闆「中1億頭獎」爽到砸店！全圍觀　夜市證實：攤位已轉讓。（圖／翻攝微博）

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