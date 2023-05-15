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大陸 大陸焦點 特派現場

夜市老闆「中1.14億頭獎」嗨翻！抓塑膠椅砸魷魚攤：我的媽啊

▲▼夜市魷魚攤老闆「中1.14億頭獎」嗨翻！抓椅子砸自己攤子狂叫。（圖／翻攝微博）

▲攤商老闆中了1.14億頭獎太嗨，竟抓起塑膠椅砸自己魷魚攤。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江省義烏市某夜市的魷魚攤商日前中了體彩大樂透的一等獎（頭獎），可拿走獎金2574萬人民幣（約1.14億元新台幣）的超高頭獎。因此，該名老闆對獎後立刻在夜市內大吼大叫，並拿塑膠椅砸向自己的攤販，尖叫大喊「我的媽啊！」。

綜合陸媒報導，浙江金華義烏廿三里夜市的鐵板魷魚攤老闆知道自己買的彩券中頭獎後，開心地又叫又跳，在夜市中不顧旁人大喊，「我的媽啊！3000萬啊～」，並單手抓起塑膠椅砸在自己的攤子上，不打算再繼續營業，還跟一旁開店的朋友們大聲分享喜悅。

▲▼夜市魷魚攤老闆「中1.14億頭獎」嗨翻！抓椅子砸自己攤子狂叫。（圖／翻攝微博）

▲中獎彩券是由21人合資購買。（圖／翻攝微博）

事後，魷魚攤老闆也將中獎彩券PO出表示，這張彩券雖然中了1.14億元，卻要分給21個合資者，其中有人出資0.5、1及2份，每份可分到100多萬元人民幣（約442萬元新台幣），而魷魚攤老闆就是買了1份。針對中獎一事，義烏市彩票兌獎中心也證實確有其事。

報導指出，夜市其他的攤販透露，魷魚攤老闆是江西人，中獎後已在轉讓自己的攤位。魷魚攤老闆也表示，他事後看到影片覺得非常不好意思，但在夜市擺攤的收入不高，這次中獎也幫他解決兒子結婚的彩禮問題，因此非常開心。

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