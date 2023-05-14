別和狗狗同床共眠！專家曝「超致命危機」　1動作恐害毛小孩喪命

▲專家提醒主人千萬別和狗狗一起睡覺，以免狗狗體溫過高引發生命危險。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

不少愛狗、愛貓的主人們喜歡和毛小孩一起睡同一張床，不過英國一名獸醫最近卻發出警告，勸誡主人們千萬不要讓愛犬和自己同床共眠，尤其不要讓牠們躲在被子裡，以免帶來殃及性命的危險。

據《鏡報》報導，英國藍十字（Blue Cross）獸醫協會負責人亞歷山大（Katy Alexander）指出，由於狗狗的體溫比人類高幾度，因此牠們很容易受環境影響導致體溫過高，所以讓狗狗一起上床睡覺，會讓牠們面臨過熱風險，如果牠們睡在被子裡，過熱的風險就會再升高，甚至會有生命危險。

亞歷山大在《每日電訊報》採訪中也透露，體型較小的小狗或幼犬、年紀很大的老狗，以及法國鬥牛犬等面部扁平的狗狗，在天氣炎熱時的風險最大，但過熱對於任何狗狗都是非常危險的，因此家中有這些狗狗，或是狗狗患有關節炎、行動不便的主人務必要對溫度格外警惕，以確保家中毛小孩安全。

亞歷山大補充道，「當狗狗開始過熱時，牠們會變得焦躁不安，並出現氣喘的症狀；當你注意到這一點時，我們建議你立即移走狗狗身上的被子或毛毯。」她也提醒喜歡睡在電熱毯上的主人絕對不要讓狗狗和自己一起睡在加熱表面上，因為狗狗不止會因此感覺過熱，甚至還有可能因此燙傷。

英國皇家防止虐待動物協會也警告，狗狗在超過特定溫度點的情況下，很快就會出現與高溫相關的疾病，並導致牠們死亡。動物行為學家史密斯（Karly Smith）也強調，若狗狗不想和主人一起待在床上，主人也不應強迫牠們，「所有寵物都必須得到尊重，並被放置在牠們喜歡、安全和合適的地方，千萬不要強迫狗狗做牠們不熟悉或害怕的事。」