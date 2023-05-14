林書豪父母、御用按摩師離場探視　陸網友搶留言：好心疼！

▲林書豪今日比賽遭對方球員肘擊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／綜合報導

高雄17直播鋼鐵人球星林書豪，今（14）日在例行賽關鍵最終戰面對福爾摩沙台新夢想家，林書豪臉部遭意外撞擊，立刻送醫救治。同一時間，大陸球迷也很關心，留言「超級心疼」，相關人士也在微博透露，林書豪爸媽、御用按摩師羅鈞諭第一時間離場去探視。

林書豪今日在例行賽對戰福爾摩沙台新夢想家，第2節剩下11分24秒時，臉部意外遭肘擊，當場鼻血直流退場。根據現場最新消息，林書豪已經離開球館，緊急赴醫院檢查，稍早確認已經止血，將隨隊醫陪同返回球場。

▲ 林書豪受傷，大陸網友第一時間關心 。（圖／翻攝 微博）

同一時間，不只台灣球迷關心，大陸球迷立刻在微博「林書豪超話」留言，加油打氣。有網友留言「真的心疼啊」附上哭泣符號，有網友打抱不平，抱怨裁判沒看清楚，對方外援已經第二次肘擊，第一次是悟空，第二次是林書豪。

大陸知名體育博主、超話主持人「吳梓潼jlin7」也特地在微博分享新消息，指出「林書豪因肘及面部血流不止，已經退場查看傷勢，希望沒有大礙。」

▼ 林書豪受傷，大陸知名體育博主送祝福 。（圖／翻攝 吳梓潼jlin7微博）

▲有網友在微博透露，林書豪父母和御用按摩師離場探視 。（圖／翻攝 微博）

還有台灣相關人士也在微博留言，「林爸林媽羅師父都離場去看小林，祈禱小林無大礙。」據了解，林書豪過經歷嚴重膝傷，來能持續健康上場，御用按摩師羅鈞諭是幕後功臣。

鋼鐵人總經理高景炎表示，「林書豪被擊中臉部，並後腦撞上地板，鼻子與後腦都有出血，經過隊醫檢查後，確認需要緊急送醫進行儀器檢查，目前他離場時神智方面是清楚的，有進一步的狀況會再向外界說明。」