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親子關係不該是硬碰硬　以理性與柔性母愛編織的極端之美

文／女子學

晶瑩雅致的珍珠，是貝類歷經風霜所淬鍊出的瑰寶，猶如母親懷胎十月，含辛茹苦地孕育兒女。珍珠的渾圓、剛硬，映照了母親無邊的包容與堅毅；溫潤柔美的光澤也成為母愛光輝的寫照。

珍珠般的剛柔並濟，是鄭名琁同時身為醫師與母親的體悟：理性的專業與柔性的母愛，看似衝突卻交融其中，揉雜出內斂堅韌的愛與照護。藉由此次飾品品牌《慢溫》主打「珍珠系列」所推出的女王節活動，搭配母親節的到來，讓鄭名琁醫師來分享她與孩子間「無包袱的親子關係」。

▲在男子宿舍中扮演「白臉」，但愛小孩不是無止境的寵溺，而是達到教養的平衡。（圖／鄭名琁提供，下同）

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「男子宿舍」中的平衡調節：親子關係不該是硬碰硬

鄭名琁育有二兒，7歲的大兒子個性隨和、5歲的小兒子則是有所堅持，一開始丈夫常與小兒子硬碰硬，反而讓雙方情緒更高漲，後來父母了解孩子個性後也做出調適。「當大人情緒上來時，要讓自己先離開現場冷靜，等心情穩定後再來處理」鄭名琁說到。比起一味地謾罵，更要試著讓孩子想通大人生氣的原因，才不會硬碰硬讓親子關係更緊張。

另外家長的教育觀也不能有雙重標準，像是爸爸不讓小孩吃甜食，媽媽則偷偷給小孩吃糖果，導致小孩會找媽媽說：「我可不可以吃糖果，然後不要告訴爸爸。」這樣的標準差異也促使小孩學會說謊，在無形中增加親子關係的隔閡。

▲不吃軟也不吃硬的小兒子，總是要讓他想通事情緣由才肯釋懷。

沒有包袱的親子關係，建立在尊重孩子的個體差異

從小在國外長大的鄭名琁，運用了外國家庭的教育方式：國外尊重孩子個體發展，父母將小孩養育到成年，就讓他搬出去過生活，財產不一定會留給孩子，相對地也不會要求小孩要照顧自己。「想做什麼就去做，只要能夠對自己負責、養得起自己就好。」鄭名琁解釋道。

反觀台灣依然有「養兒防老」的觀念：將兒女拉拔長大，等到自己老了，會以「我養你長大」的理由要求兒女回來照顧，甚而產生將兒女視為自己「擁有物」的想法，要求兒女照著自己鋪好的路走，但這樣的情緒勒索也成了親子間隱形的包袱。

▲雖然鄭名琁和丈夫都是醫師，卻從不要求孩子從醫，或者逼他們補習、將成績優異奉為圭臬，反倒讓孩子自由找尋興趣發展。

培養孩子獨立思考、輔助個體性成長

現在兩個兒子就讀外僑學校，學校不走死板板地填鴨式教育，而是挪出許多空堂讓孩子Explore（探索），不規定他們要做什麼，想玩樂高、算數學、打球都可以，旨在讓孩子有獨立思考、發展的空間。

回到家後鄭名琁也不逼孩子讀書、學英文等等，而是讓他們自由活動，鄭名琁解釋到：「你幫他行程排滿滿，不給他空間探索，他怎麼知道自己到底喜歡什麼？」

▲給予孩子足夠的安全感、建立出說實話的空間，才能築起溝通的橋樑。

給孩子說實話的空間

在品德教育上，鄭名琁最要求孩子「不說謊、不推卸責任」，因為孩子一旦犯錯就立刻說謊卸責，長大就學不會對自己負責。但同樣地父母也要給孩子「說實話的空間」，假使孩子犯錯了，父母不明就裡劈頭就罵，孩子當然為了不被罵而說謊了事，比起批判，更要給予他足夠的安全感和空間，誠實地將來由說明清楚。

像是孩子不小心打翻桌邊的水，與其罵他怎麼打翻水，孩子也只會說「我不知道」。不如引導他「是不是因為水杯放得太邊邊？」、「下次可以怎麼避免？」最後再讓孩子自己清理乾淨，使他了解事情的麻煩程度，他下次就會更加注意。

在日常生活中鄭名琁也會引導孩子獨立思考，可能簡單地帶他們到超商挑選「一樣零食」，這時他們會去探索各種零食，並且分析自己到底喜歡哪個。但如果跟他們說「今天只能買巧克力」，就少了讓孩子發掘、了解自己喜好的可能性。

▲〈窗台上的琺瑯音樂盒〉襯托自己粉嫩色系的穿搭，展現法式優雅之美。

理性與柔性的協調，創造剛柔並濟的極端之美

即使成為兩寶媽，鄭名琁也依舊和單身時一樣喜愛各式包包、洋裝和飾品，這次也少女心爆發挑了幾款手鍊，像是：〈窗台上的琺瑯音樂盒〉以粉色系搭配珍珠營造夢幻感，整體法式優雅的氣質也符合自己的穿搭；〈純情氣泡〉的紫色搭配簍空的黃銅，有一種在英國劍橋留學的知性美，特別契合自己留學形象。

▲〈純情氣泡〉的簍空黃銅與幽深神秘的紫色，塑造出英式知性的氣質。

少女粉嫩色系之外，鄭名琁也挑選了黑與白強烈對比的〈極端之美〉，貼合醫生中性、專業的形象。她分享在醫院時，每每帶實習醫師去探房，病患和家屬總是對著身後的男醫師問病情，也很多人第一眼就問她是不是護理師。但醫師其實是個跳脫性別框架的職業，鄭名琁則用〈極端之美〉的中性配色來撕除大眾的性別標籤。

▲〈極端之美〉簡單俐落的黑與白，散發出強大的自信，卸下社會標籤的桎梏。

此外，鄭名琁也認為〈極端之美〉剛柔並濟的形象，與自己現在的狀態相符：身為醫師做事必須理性、果敢、直接，但同時身為母親又必須沉穩、懂得包容。

這也讓她想起自己少數流淚的經驗：有一次小兒子發燒一個禮拜，發現情況惡化後趕緊送醫，但當時著急顧不得情況，親自下去幫兒子治療，當下身為母親內心的恐慌與醫師的冷靜專業產生衝突，等到走完病程獨自休息時，眼淚也忍不住潰堤。

那是一位母親由愛而生的眼淚，也是風雨所淬礪出的珍珠。

飾品就像女性的多種面向，可以堅毅、剛直、果敢，也能溫柔、圓潤、優雅，就如同鄭醫師一樣，看似高冷的外表下，其實有著一顆澎湃、童趣的心。

延伸閱讀

親子關係課題：每日保留 3 個與孩子培養親密感的時光，從小建立充滿信任的好感情！

【女王系列】想哭就多借一點珍珠吧！射擊選手吳佳穎甩開年齡限制、既定包袱，活出勇敢堅定的 30 歲

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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