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4大超商「母親節咖啡優惠」一次看！美式、拿鐵買1送1

▲▼7-11咖啡,7-11高效智慧回收機。（圖／7-11提供）

▲7-11門市推出「3大咖啡飲品」買1送1。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今天就是母親節了，一大早就先請媽媽喝杯咖啡！以下整理4大超商祭出的「母親節咖啡優惠」，其中，民眾最愛喝的美式、拿鐵直接下殺買1送1，可要把握機會買。

●7-11

7-11門市推出「3大咖啡飲品買1送1」優惠，今（14）日活動來到最後一天，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾通通可享「同品項買1送1」，且CITY CAFE杯套還全面換上母親節專屬設計杯套，可在上方留言傳遞對媽媽的愛。

7-11 OPEN POINT行動隨時取則祭出「指定飲品買5送2」優惠，即日起至5/16止，品項有卡布奇諾（大）275元、蜂蜜拿鐵（冰／熱）400元、CITY燕麥系列冰飲（大杯燕麥拿鐵／燕麥奶茶／黑糖珍珠燕麥奶）375元、精品冰燕麥拿鐵550元、風味飲指定熱飲（皇家伯爵／太妃／核果／摩卡／可可歐蕾）275元。

●全家

全家門市今（14）日還有最後一天「2大咖啡買1送1」優惠，品項有中杯Let’ s Café單品美式與私品茶桂香金萱歐蕾，開放冷熱互換，每人限購10組，不可寄杯，提醒須使用全盈+pay支付才可爽喝。

●萊爾富

萊爾富門市今（14）日還有最後一天「Hi Café大杯特濃美式/特濃拿鐵同品項第2件1元」活動，冰熱任選，換算下來單杯最低只要28元；另外，門市還有限量「Hi Café大杯美式特價15元」優惠，每人限購1杯，每店限量50杯，民眾可以至門市碰碰運氣。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市推出「Hi Café大杯特濃美式/特濃拿鐵同品項第2件1元」。（圖／萊爾富提供）

●OKmart

OK mart今（14）日於全門市祭出「指定咖啡買2送1」優惠，優惠品項包括「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」，且不限冰熱。

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