鋒面殺進台灣！母親節降雨熱區曝　下周「更強」梅雨接力

▲鋒面明天通過，母親節各地有雨，南部和東部降雨較明顯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

微弱鋒面殺進台灣，明天(14日)母親節各地有雨，中部以北為零星降雨，南部和東部降雨明顯，有短暫陣雨，下周五、六(19日~20日)還有一波鋒面接力，降雨強度將比母親節這一波大。

氣象局預報員曾昭誠表示，今天(13日)受微弱鋒面影響，各地降雨不明顯，明天母親節(14日)到下周一(15日)白天，鋒面通過並移動到台灣南邊巴士海峽，各地有雨，中部以北降雨會更少，為零星降雨，雨量不會太多，南部、東半部有短暫陣雨，降雨比較明顯。

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隨著鋒面離開，台灣環境偏東風到東南風，下周一(15日)晚上開始到下周三(17日)穩定少雨，東半部有局部短暫陣雨，南部零星降雨逐日減少，午後山區也有零星陣雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

曾昭誠表示，下道鋒面預計下周四(18日)接近，西半部有局部短暫雨，東半部也有下雨機會，但相對比較零星，下周五、下周六(19日~20日)鋒面影響台灣，各地會有局部短暫陣雨，降雨會比這波大，南部也會有下雨機會，但仍要觀察後續鋒面位置。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，鋒面目前滯留在南部上空，明天(14日)傍晚前各地大致時陰時雨，明晚起低壓渦漩逐漸靠近台灣南端，台南、高雄、屏東、台東雨勢逐漸變得頻繁，至於降雨大小要觀察低壓渦漩的走向。

受鋒面通過降雨影響，明天到後天清晨(14日~15日)溫度轉涼，北台灣低溫20到22度，中南部清晨22到24度，周一白天過後將回溫。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）