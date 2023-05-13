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一起來聽阿母的歌　曾之婕辦母親節音樂饗宴

▲台南市府城良友文教協會及議員曾之婕服務處，聯合主辦的「牽阿母的手、聽阿母的歌」音樂會，讓母親們度過一個悠閒又難忘的午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市府城良友文教協會及議員曾之婕服務處，聯合主辦的「牽阿母的手、聽阿母的歌」音樂會，讓母親們度過一個悠閒又難忘的午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


每一位母親的記憶中，總有一些難忘的歌，你平時是否留心聽過母親朗朗上口哼唱的是那些歌，13日周末下午2時30分到5時，在東區巴克禮公園廣場，有一場專為辛苦的母親們準備的音樂饗宴，在曲曲動聽的懷念歌聲中，以及紓壓放鬆服務，讓母親們度過一個悠閒又難忘的午後時光。

由台南市府城良友文教協會及議員曾之婕服務處，聯合主辦的「牽阿母的手、聽阿母的歌」音樂會，有別於一般母親節活動，安排的內容是讓所有母親成為這場活動的真正主角，由橄欖樹樂團唱出每一位母親那個年代耳熟能詳的歌曲「家後」、「天下的媽媽都是一樣的」、「感恩的心」，讓參與活動的母親們穿越時空隧道，回到令母親們懷念的年代。

▲台南市府城良友文教協會及議員曾之婕服務處，聯合主辦的「牽阿母的手、聽阿母的歌」音樂會，讓母親們度過一個悠閒又難忘的午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議員曾之婕表示，主辦單位也為了要讓母親們能夠享受到難得的身心放鬆，邀請由大台南美姿禮儀造型職業工會理事長吳美麗率領的時尚美學美容班成員，義務為整年辛苦的母親們，免費做撥筋紓壓的服務，讓母親們感到通體舒暢、神清氣爽。以及盛佑診所哈佛健診寵愛媽咪守護健康，為母親們做健康檢查與諮詢服務，現場也發送彩色繽紛的氣球，讓親子同樂。

▲台南市府城良友文教協會及議員曾之婕服務處，聯合主辦的「牽阿母的手、聽阿母的歌」音樂會，讓母親們度過一個悠閒又難忘的午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外還安排關懷性的項目，由台南市警察局進行家暴防治宣導演講，目前每年發生的家暴事件仍然高達十幾萬件，市警局期望提高婦女的防暴意識，降低性別暴力的發生，推動性別平等、身心安全的和諧社會。曾之婕說，每一位母親平時都扮演守護神的角色，照料全家大小生活起居，能夠在母親節前夕，邀請臺南市的母親們帶著孩子一起來共享天倫之樂，回憶愛聽的歌曲，也讓母親們獲得身心的放鬆。

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