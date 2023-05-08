秦剛會見美駐中大使　警告停止支持縱容台獨分裂勢力

▲大陸國務委員兼外長秦剛（右）在北京會見美國駐中國大使勃恩斯（左）。（示意圖／達志影像／美聯社／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》報導，5月8日，大陸國務委員兼外長秦剛在北京會見美國駐中國大使勃恩斯。秦剛表示，必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。

秦剛說，中美關係不僅對中美兩國、對世界都有重大意義。去年11月，習近平主席同拜登總統在峇里島成功會晤並達成重要共識。但此後美方一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受到干擾，兩國關係再遇寒冰。

他直言，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這應該是中美之間最基本的共識，也是國與國、特別是兩個大國相處必須要守住的底線。中方將堅持按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係。希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌。

秦剛表示，美方應端正對華認知，回歸理性，扣好中美關係的第一粒鈕扣，在兩國各自更好發展中彼此成就。不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制。不能說一套做一套。

他強調，「必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容台獨分裂勢力。要堅持以冷靜、專業、務實態度處理兩國關係中的意外偶發事件，避免中美關係再受衝擊。要在相互尊重、對等互惠基礎上，推進對話合作。和而不同、和諧共生，各美其美、美美與共，這才是我們應該為之共同努力的中美關係和世界。希望勃恩斯大使在中國多接觸、多交流、多思考，作中美間的紐帶橋樑，作出建設性努力。」