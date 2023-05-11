　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

秦剛參觀波茨坦會議舊址：中國國家統一必須要實現

▲▼秦剛。（圖／翻攝自外交部官網）

▲秦剛參觀波茨坦會議舊址並發表講話。（圖／翻攝自外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外長秦剛在離德赴法前，於當地時間10日參觀波茨坦會議舊址並發表講話。秦剛聲稱，《波茨坦公告》重申了《開羅宣言》的規定，包括日本所竊取的包括台灣在內的中國領土應歸還中國。他強調，戰後國際秩序必須得到維護，中國國家統一必須要實現。

據大陸外交部官網發布新聞稿稱，當地時間5月10日，大陸國務委員兼外長秦剛在柏林參觀波茨坦會議舊址並發表講話。

秦剛表示，「剛才我參觀了波茨坦會議舊址，歷史和現實交錯，令人感慨良多。1945年召開的波茨坦會議對奠定二戰後國際秩序發揮了重要作用，對中國人民具有特殊的歷史意義。會後發表的《波茨坦公告》重申了《開羅宣言》的規定，包括日本所竊取的包括台灣在內的中國領土應歸還中國。這是世界反法西斯戰爭的重大成果。這是3500萬中國軍民用生命和鮮血換來的。」

他怒斥，今天，美國口口聲聲要維護以規則為基礎的國際秩序，卻把自己當年起草的《波茨坦公告》拋在腦後，支持、縱容「台獨」分裂活動，破壞戰後國際秩序，損害中國主權和領土完整，中國人民決不答應。

秦剛說，「我們要牢記歷史給我們的警示：戰後國際秩序必須得到維護！國際公平正義必須得到伸張！搞台獨分裂，挑戰國際公理和秩序，逆歷史潮流而動，注定是絕路一條。中國國家統一必須要實現！」

他並在簽名簿上留言，「維護戰後國際秩序、促進世界和平繁榮、實現中國國家統一。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
美女議員私密自拍影像遭外流　網媒社長慘了
林淑雅魂斷中捷　母哭癱：一命換一命換女兒回來
大S痛心認2度流產！　汪小菲調情薄紗美女被拍
7寶媽懷孕「揹嬰滑雪」挨轟！　滑雪學校道歉了
快訊／超殺機票「飛日韓千元起」！　即起開搶了
好市多補償方案挨批！　「金額太低、沒誠意」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸罕見發生槍擊案　2槍手逃亡一周「陳屍懸崖下」

陸年度對台工作會議登場　王滬寧：逐步恢復擴大兩岸交流

秦剛參觀波茨坦會議舊址：中國國家統一必須要實現

「天舟六號」貨運飛船發射成功　現役運力世界第一

當20年家庭主婦！她提離婚才知尪「資產上億」　18戶房產全轉走

女子「官宣」婚訊被提醒快分手！　結局連網友都捏把冷汗

2歲娃喉嚨「超大朵肉塊」塞爆！醫驚：長菜花了　感染源是媽媽

美國務卿力促邀台灣出席WHA　大陸外交部回嗆：注定失敗

陸2022平均薪資出爐！　IT業領最多「年薪均值突破96.8萬」

3正妹吃飯遭噁男騷擾！白T小鮮肉一見「超Man出手」影片曝光暖炸

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

台中吊臂墜落

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

陸罕見發生槍擊案　2槍手逃亡一周「陳屍懸崖下」

陸年度對台工作會議登場　王滬寧：逐步恢復擴大兩岸交流

秦剛參觀波茨坦會議舊址：中國國家統一必須要實現

「天舟六號」貨運飛船發射成功　現役運力世界第一

當20年家庭主婦！她提離婚才知尪「資產上億」　18戶房產全轉走

女子「官宣」婚訊被提醒快分手！　結局連網友都捏把冷汗

2歲娃喉嚨「超大朵肉塊」塞爆！醫驚：長菜花了　感染源是媽媽

美國務卿力促邀台灣出席WHA　大陸外交部回嗆：注定失敗

陸2022平均薪資出爐！　IT業領最多「年薪均值突破96.8萬」

3正妹吃飯遭噁男騷擾！白T小鮮肉一見「超Man出手」影片曝光暖炸

數位身份證還推不推？　唐鳳：需先成立獨立機關個資會

快訊／國民黨17日徵召總統候選人　朱立倫：團結支持最後人選

謝忻、小甜甜撕破臉！　認了「關冷氣」狗亡：因為她說整天開很貴

金酒誇張工程！砸11億竟查上千漏洞　實地查訪秒抓百處還要改

蕭美琴：中國將試圖干預總統大選　經濟制裁脅迫台企

中捷驚悚41秒！吊臂砸穿隔音牆列車仍啟動　撞上釀1死10傷

在火葬場做錯1件事！他頭痛發冷「眼球上弔」　師父：祂想冥婚

自由盃國小桌球團體賽開打　超過千名學童參賽

91歲宜蘭猛翁「1尾活龍」嘿咻不靠藥物...愛妻超滿意　醫師也比讚

「彷彿太魯閣案重演！」律師認為中捷SOP有問題：家屬可提國賠訴訟

熱褲妹洗車場「用水洗全身」　網看完影片傻眼：滑滑的

大陸熱門新聞

當20年家庭主婦！她離婚才知尪資產上億

中國籍女傭兵瘋傳加入瓦格納被生擒！真實身分竟是他

2歲娃喉嚨超大朵肉塊塞爆！醫驚：長菜花了

車位長期遭霸佔！地主1招反制惡鄰哭喊

外送員被諷買不起奶茶　一口氣買70杯怒砸

天舟六號發射成功　現役運力世界第一

峇里島情侶「神秘5小時」慘死　法醫說話了

妹子「裸貸」利息滾到2000萬！不雅照慘外流

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小三嗆：不要臉

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

兇漢持18公分長刀隨機殺人 年輕舞者遇害...家屬批：刀怎麼帶上車？

3名正妹吃飯遭噁男騷擾！白T小鮮肉一見秒出手暖炸

更多熱門

相關新聞

東協峰會　台海問題將成焦點

東協峰會　台海問題將成焦點

菲律賓總統小馬可仕表示，東南亞國家領袖「嚴重關切」台海緊張局勢升溫的可能，相關問題勢必將成本週東南亞國家協會（ASEAN）峰會的焦點。

中德外長會籌備「第七輪政府磋商」 秦剛：應堅持正道、反對新冷戰

中德外長會籌備「第七輪政府磋商」 秦剛：應堅持正道、反對新冷戰

日法2加2會議　重申台海和平安定重要性

日法2加2會議　重申台海和平安定重要性

美英外長華府會談　強調台海和平攸關全球

美英外長華府會談　強調台海和平攸關全球

中美會因台灣開戰？　秦剛：保留採取一切必要措施的選項

中美會因台灣開戰？　秦剛：保留採取一切必要措施的選項

關鍵字：

秦剛波茨坦舊址統一台海

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

快訊／大S證實婚禮4天前「寶寶胎死腹中」

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

苦苓喊取締不良行人　百萬網紅嗆：不懂別亂蹭

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面