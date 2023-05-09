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大陸 大陸焦點 特派現場

新疆素人撞臉「三星長公主」爆紅　耗時225天完成45部旅宿紀錄片

記者魏有德／綜合報導

新疆一名旅宿達人李巧近日在微博上爆紅，有網友認為她長相激似南韓「三星長公主」李富真，無論是神情或是氣質都十分相像，不過，也有網友認為是當地旅遊局的官員為了炒作「網紅」。對此，李巧的助理鄭先生強調，李巧只是民宿文旅行業達人，夢想是要宣傳家鄉新疆，把一切美好傳遞給每個人。

▲新疆旅宿達人李巧。（圖／翻攝森林北微博）

▲新疆旅宿達人李巧。（圖／翻攝森林北微博）

《海峽網》報導，鄭先生表示，「她不是新疆旅遊協會秘書長，而是《宿行中國》創始人，獨自自費花了225天，把31個省的旅遊目的地和民宿完成，拍攝45部紀錄片。她是新疆出生的，希望把每一次的旅行分享給網友。」

▲三星集團千金李富真。（圖／CFP）

▲三星集團長公主李富真。（圖／CFP）

據了解，李巧在《宿行中國》喀什古城這支影片的介紹裡提到，相信很多人聽過「不到喀什不算到新疆」，請跟隨「宿行中國」的腳步，一起探索喀什古城中獨具特色的西域模樣。同時，李巧在片中身著傳統服飾，和當地居民跳舞、訪談，亮麗的身影和優雅的談吐都讓網友印象深刻。

▲新疆旅宿達人李巧。（圖／翻攝森林北微博）

▲李巧透過拍攝紀錄片的方式行銷新疆旅遊。（圖／翻攝森林北微博）

部分網友在看完李巧的影片後紛紛留言回應稱，「神似三星長公主，但比她漂亮」；「新疆山美水美人更美」；「新疆美女秒殺一堆明星」；「到新疆玩，五步碰上一位熱巴」。

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