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大陸 大陸焦點 特派現場

中美會因台灣開戰？　秦剛：保留採取一切必要措施的選項

▲▼中國大陸外交部長秦剛。（圖／路透社）

▲中國大陸外交部長秦剛。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務委員兼外長秦剛近日接受《中東報》書面採訪，被問到中美會因台灣而爆發戰爭嗎？秦剛回應，中方始終堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也保留採取一切必要措施的選項。

大陸外交部官網6日公布秦剛受訪問答文字稿全文。記者詢問，「中國對台灣島及周邊海域關鍵目標實施了模擬打擊，請問打擊的範圍和規模是什麼？近日美國官員再次竄訪台灣，還有傳聞稱美台將舉行軍演，對此中方如何評論？中美會因台灣而爆發戰爭嗎？」

對此，秦剛重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，我們在台灣問題上堅定捍衛國家主權和領土完整，維護包括台灣人民在內14億中國人民的權益，要打擊的是企圖分裂中國、策動台灣獨立的勢力。」

他表示，當前，台海局勢持續緊張，根源在於台灣民進黨當局「倚美謀獨」，拒不認同一個中國原則。而美方為遏制中國發展，搞所謂「以台製華」，一邊聲稱奉行「一個中國政策」，一邊卻執意與台灣民進黨當局升級官方往來和實質關係；一邊說不支持「台獨」，一邊卻向台灣出售先進武器、縱容其「以武謀獨」。

秦剛直言，台灣問題是中國核心利益中的核心。一個中國原則是中國同包括美國在內各國建立和發展關係的關鍵政治基礎，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。當前，美方在台灣問題上的所作所為，不僅是對一個中國原則的嚴重違背，更是對戰後國際秩序、國際關係基本準則的嚴重破壞。

最後，他強調，「台獨」是危害台海和平穩定的最大威脅。中方始終堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也保留採取一切必要措施的選項。美方如果真心希望台海和平穩定，就應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守中美三個聯合公報和美領導人作出的政治承諾，明確反對和製止「台獨」，而不是相反。

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