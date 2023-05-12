報稅單被偷看！爸媽吸血討錢「以前都養妳欸」　 窮妹求逃離

▲原PO工作一年就賺65萬，爸媽得知後狂討錢。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

仍有爸媽抱持「養兒防老」的觀念，認為孩子賺錢就該照顧他們到終老！一名妹子悲嘆，自知家裡經濟不佳，她更奮發向上賺錢，出社會第一年就賺了65萬，不料爸媽看到報稅單後，認為原PO賺很多，開始討錢付家裡租金、替爸爸付牙齒錢等，讓原PO心累又無奈。

「我的父母算是有把我養大...」一名女網友在Dcard透露，在她在心目中爸媽根本不合格，從小看著他們為錢吵架，媽媽在家顧孩沒工作、得看臉拿錢，而爸爸整天賭博抽菸喝酒，「讓我吸著二手菸長大！」

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雖然媽媽每天在家裡，但原PO打從幼稚園就自己寫作業，「他們根本也不想在乎我的課業」，而原PO靠著自己努力拚讀，順利考上公立高中，爸媽卻老愛四處炫耀他們很會教。

無奈家裡經濟不好，原PO畢業後，只能選擇分數低的大學，靠著獎學金與半工半讀，自己存錢買機車代步，然而爸媽完全沒有儲蓄觀念，家裡房子也是租的，得知原PO有打工後，開始常常要借錢，要原PO負擔家裡租金。

轉眼間原PO已出社會工作，她直言「為了不要階級複製，我真的很努力...做還不錯的工作」，第一年總收入就有65萬元，不料惡夢隨之而來。前陣子收到報稅單後，爸媽發現原PO賺這麼多，開始各種倚老賣老與情緒勒索，更強調「我們把妳養大」、「老了就是要養我們」、「我有給妳報稅，折扣的稅金要給我」等。

原PO哭嘆，光是去年就給爸媽15萬，現在他們還不斷索討金錢，像是一起分擔租金、買家具家電、爸爸牙周病要做牙齒等，「我真的很難過自己有這種父母...也覺得這是我此生最大的遺憾！」

事實上，原PO不是獨生女，直言還有一位「沒用的姊姊」，總覺得過一天是一天，28歲仍在餐廳打工，還會像爸媽拿錢，讓原PO越想越不甘心，「還是我要跟我姊一樣廢...爸媽才會停止跟我拿錢？」

原PO也說，舅舅夫妻倆收入頗高，若爸媽拿不到錢，就會向舅舅要錢。面對爸媽猶如吸血鬼般，原PO慶幸舅舅與舅媽是她的堅強後盾，他們沒有生小孩，因此給予原PO更多的關懷，不僅如此，舅舅還承諾未來會把遺產留給原PO，先安撫原PO不要與爸媽撕破臉，「演一下孝順父母的場面！」

底下網友心疼回應「身分證+印鑑+銀行卡藏好」、「去年所得已經曝光了無解，但也看清楚爸媽的心態，切記往後不管升職加薪都別再讓他們知道」、「跟我媽很像！不停跟我要錢，但是自己不去做正職工作，一直做兼職，現在我逃離出來自己住了」、「給錢記得要留匯款紀錄當做證明，難保哪天用得上，可能搬出家裡才是唯一的解法，請讓自己好好活著」、「在郵局租個信箱，銀行帳單不要寄家裡，吸血蟲父母，話說我姊也很廢」、「跟他們說妳當沖把錢賠光了，還有信用貸款50萬要還，沒錢幫家裡了，他們自己會找到出路的」。

▼原PO去年已給爸媽15萬花用了！（示意圖／ETtoday資料照）

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