「神之手」救寶寶一命！失業男求職成功錄取　還有工作找上門

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯一名男子神手救下嬰兒車小寶寶一命的畫面前陣子在網路上瘋傳，他也被許多人封為英雄。其實他當天才剛結束一場面試，如今好消息傳出，他不但當日面試的工作順利錄取，還有其他兩份工作找上門。

綜合衛報、每日郵報報導，男子羅恩（Ron Nessman）在事發當天剛參加完連鎖餐廳Applebee's洗碗人員的面試，在離開之後，到戶外一處長椅休息，怎知眼前突然發生緊急狀況。

▲婦女不小心跌倒，嬰兒車滑向大馬路。（圖／翻攝推特@USSGoodGirl）

當時突然刮來一陣強風，把嬰兒車吹動滑向車水馬龍的大馬路，路上一輛輛駛過的汽車時速約64公里，60多歲婦女心急想要抓住，反而狠狠摔在地上，不斷試圖爬起來又跌倒。就在千鈞一髮之際，羅恩立刻衝向嬰兒車，伸出右手及時攔截，成功救了小寶寶一命。

整個過程都被監視器拍攝下來，隨著畫面在網路上流傳，羅恩被許多人稱讚是英雄。

▲就在千鈞一髮之際，羅恩立刻衝向嬰兒車及時攔截，成功救了小寶寶一命。（圖／翻攝自YouTube）

羅恩事後接受媒體採訪時說，女友意外過世讓他深受打擊，什麼事情都不想做，開始一段無家可歸的生活，直到最近才和家人重新取得聯繫，投靠家人。

羅恩也透露，他已經被連鎖餐廳Applebee's錄取成為洗碗人員，很高興能擁有這份工作，「我會努力爭取我所得到的一切，感謝Applebee's給予的機會。」外傳他還收到其他的工作邀請，包括油漆工以及聯結車司機。