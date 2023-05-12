勞動部銀髮勞動力論壇　營造企業高齡友善職場

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，於12日辦理「銀髮公平雇用 高齡力新崛起」銀髮勞動力論壇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為使社會能更重視銀髮勞動者公平雇用環境，及翻轉企業對高齡雇用的刻板印象，於12日辦理「銀髮公平雇用 高齡力新崛起」銀髮勞動力論壇，邀請產、官、學專家與會。

雲嘉南分署長劉邦棟、國立台灣大學國家發展所副教授辛炳隆、國立中正大學法律系教授鄭津津與成人及繼續教育系教授胡夢鯨、104資訊科技公司資深副總暨人資長鍾文雄、自鵬紙器公司人資專員李薏聆等人實務分享，活動吸引逾百位企業代表與民眾參加，共同關注銀髮人力運用議題。

勞動專家辛炳隆引據國發會報告，台灣將於2025年邁入超高齡社會，勞動部對於此勞動結構現象也於2020年施行「中高齡及高齡者就業促進法」，其內容主要為禁止對中高齡以上勞動者就業歧視，與針對前述勞動者之各項協助措施，該法上路至今各界都聚焦於後者成效，但「年齡限制」卻是許多銀髮族面臨的最大困境，並舉例南韓65歲以上勞動參與率為35.3％約為台灣的4倍之高，但這些受僱者卻有超過半數從事定期契約等低薪工作，而出現老人工作貧窮的窘境，他呼籲社會可將韓國的銀髮勞動環境作為警惕，追求高勞動參與率的同時，更應該重視銀髮勞工的就業品質。

國立中正大學法律系教授鄭津津與繼續教育系教授胡夢鯨表示，儘管社會理解年齡增長是無法避免的，但有些企業基於現實考量，仍會將年齡作為雇用的裁量依據，故制定就業年齡歧視防治法治，配合相關就業促進措施，並將65歲以上高齡者納入就業促進的服務對象，才能有效地保障銀髮勞動者的工作機會；104資訊科技公司資深副總暨人資長鍾文雄則說，今年因疫情趨緩帶動觀光，服務業開始大量釋出工作機會，其中104人力銀行3月份企業所開出的工作數達103.1萬個、創歷史新高，但僅不到3成的求職者投遞履歷，他鼓勵企業應盡早將勞動供給對象轉移至中高齡以上勞動者，並搭配勞動部相關獎助措施，共創就業三贏的機會。

「中高齡員工是我們公司很重要的資產」，自鵬紙器公司人資專員李蕙聆說公司員工數約莫80人，中高齡以上同仁比例就高達45％，近半數員工都是45歲以上，為減輕工作對於中高齡員工的體力負擔，公司申請勞動部「職務再設計」方案，引進電動堆高機、電動拖板車及油壓板車等省力設備，並添購視力輔具積極改善工作環境，另外也開立銀髮保健系列課程、回聘已退休員工、提供技術傳承獎勵金、設置員工休息室及定期團康活動等建構青銀攜手的友善職場環境，讓員工更樂意留任、共創勞雇雙贏。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，銀髮人才將成為勞動市場生力軍，為營造友善銀髮工作環境及排除因年齡增長所致的工作障礙，勞動部推動「職務再設計」方案，補助項目包含改善工作設備、提供就業輔具、調整工作方法及改善職場環境等，每案每年可補助企業最高10萬元；此外，為鼓勵雇主持續聘用年滿65歲的員工，勞動部亦推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，企業事前申請計畫後並於僱用期間薪資不低於原薪資，且持續僱用達6個月以上，將發給雇主薪資補助、最高補助25萬8000元，勉勵企業續留高齡勞工，協助企業永續經營，詳請可洽雲嘉南分署轄下各就業中心，或來電06-6985945分機1141-1143洽詢。