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中低收入婦喪子無力辦後事　枋寮警發起募捐協助

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超募款助蔡婦度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超募款助蔡婦度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣春日鄉蔡姓中低收入婦人，育有5名子女，長子又領有身心障礙證明，3子日前不幸發生交通事故過世，無力負擔龐大喪葬費用，枋寮警分局員警獲悉，發動募捐，共募得4萬1000元，冀望幫助她家暫度難關。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超近日由屏東縣議員周陳曉玟得知，春日鄉蔡姓婦人本身是中低收入戶，育有5名子女，長子領有身心障礙證明，3子日前發生交通事故不幸過逝世，致原本就艱困的生活雪上加霜，無法負擔龐大的喪葬費用。

陳所長得知該情形即刻轉介善心團體「部落心」協助，該團體成員係歸崇所轄區民間友人，黃鈴雅、陳詰文、吳金泉、吳政雨、簡紫欣、席家文、蔡慶銘、郭榮元、林嘉玲、張嘉芸、吕玉田、林淑娟、許展榮、林妤蓁、鄭淑琴、陳丁士、蘇心怡、楊美娟、林素珍、張育銓、呂秀勸、鄭雅芬、劉祺煥、林明風、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、尤秀卿、林輝星、蔡妙玲、蔡妙珍、黃慶隆及春日鄉代表副主席黃連與本所同仁陳啟超、王邦任、鄭進利、梁棠碩共同集資新臺幣4萬1000元善款，於日前由他及警員王邦任將善款轉交給於家屬，冀望發揮拋磚引玉之精神，助她家度過難關，並期盼能幫助更多人。

枋寮分局長郭譯隆肯定歸崇所員警主動發起助人行動，即時幫助亟待救助的貧困家庭，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，展現警察人民保母之善行義風，深值肯定與讚譽。

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