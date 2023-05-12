蕭美琴駁巴菲特「台灣危險說」　陳建仁：台灣繁榮、世界繁榮

▲陳建仁出席「關務署100噸級巡緝艇第四艘CP-10006海雄艇交船典禮」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

我國駐美代表蕭美琴接受《華盛頓時報》專訪時，反駁「股神」巴菲特稱台灣是危險地方的說法。對此，行政院長陳建仁說，台灣是在民主陣營的最前線，確實受到很多文攻武嚇的壓力，但若能確保台灣的穩定、確保台灣的繁榮，就能夠使得全世界繁榮，「換句話說，台灣的繁榮是全世界的繁榮不可或缺」。

陳建仁說，首先要感謝蕭美琴大使對台美關係的促進所做的貢獻，台灣是在民主陣營的最前線，確實受到很多文攻武嚇的壓力，但是台灣也藉著國艦國造、國機國造這樣的努力，以及加上跟我們理念相同的國家共同合作，使得印太地區能夠更加地自由開放，也使得台海能夠和平穩定。

陳建仁表示，台灣充實自己的能力，要阻止、預防任何和平破壞的產生，盡最大的努力，就可以確保這個地方的穩定和平。

「保護台灣、投資台灣，實際上就是使得我們這個地區能夠穩定的最好方法。」陳建仁說，如果能夠確保台灣的穩定、確保台灣的繁榮，就能夠使得全世界繁榮，「換句話說，台灣的繁榮是全世界的繁榮不可或缺，也不可減少的一個部分」。

陳建仁強調，如果台灣的投資能夠穩定，相信全世界的經濟發展濟就會更好，所以希望大家能夠支持台灣、投資台灣，讓台灣跟全世界都能夠和平、繁榮，都能夠在經濟上有更好的發展。