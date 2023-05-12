陸幼稚園變官員後宮！傳多名正妹幼師被「挖啊挖啊挖」播種

▲大陸幼師有不少是正妹。（翻自推特）

圖文／鏡週刊

大陸的幼教老師出了不少正妹，但現在驚傳有不少大陸官員，把幼師當成妓女來對待，不少女幼師白天上課，晚上淪為陪酒妹，讓幼稚園儼然成為官員們的後宮。

大陸網友這兩日紛紛轉傳一則消息，起因是松江警方在酒店抓賣淫嫖娼，其中抓到3名賣淫女，發現她們的真實身分都是上海幼教老師，而且她們所任職的學校，還曾是上海當局指定的示範幼稚園。不僅如此，警方在掃蕩期間以及透過這些幼師的證詞，發現下海賣淫的幼師，不只上海這間學校，還有其他地方與其他學校的幼師，也參與其中。

▲警方在掃蕩時發現不少下海賣淫的幼師。（翻自推特）

網傳消息也指出，這事件會被爆發出來，極有可能是官員的正宮無法忍受，於是報警處理。另一說法則是稱有官員，對於嫖妓的價錢談不攏，之後鬧到警方那裡，讓大家都「翻車」。

目前這起事件尚未有官方說法，但傳出上海當局發文各單位「自查自糾」。不少網友也認為，類似事件在地方早已層出不窮，大家都見怪不怪。另外也有網友直呼，大陸有些中學根本已經變妓院，讓背景弱勢的、家庭貧困的女生去賣。

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