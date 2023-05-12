中捷撞吊臂1死10傷！高捷有司機員隨時煞停　月台按鈕立即停車

▲台中捷運列車撞上建案掉落的吊臂。（圖／記者許權毅攝）

記者許宥孺／高雄報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地吊臂掉落，釀成1死10傷慘劇，捷運安全機制再受矚目。高雄捷運表示，紅橘線配有司機員，若遇軌道突發狀況，可隨時手動介入或急停；同時，月台也配置緊急停車按鈕，可使進站中的列車立即停車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲若遇軌道突發情況，高捷司機員可以隨時手動介入或緊急停車。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄捷運表示，紅橘線屬於高運量系統，配置有司機員，站間行駛是採自動駕駛，但若遇軌道突發情況，司機員可以隨時手動介入或緊急停車。列車停站後是自動開門，關門與發車則是由司機員手動執行，若有異狀就不會發車。

另外，高捷車站月台配置有緊急停車按鈕，如發生緊急事件，月台上的旅客及站務人員可按下緊急停車按鈕使進站中的列車立即停車。

▲高雄捷運紅線的橋頭火車站到世運站間是高架段。（圖／記者許宥孺攝）

高捷指出，高架段月台區有防闖及軌道異物偵測系統，如有異物入侵軌道，會有警示燈提醒司機員緊急煞車勿進站，另站務人員亦可在服務台內同步被警示，及在確認後立即按壓緊急停車按鈕阻止列車進站。

高捷說，站間軌道及列車並無異物偵測裝置，主要因為有司機員，所以緊急狀況都可以由司機員先緊急停車，再回報處理。旅客在車上遇到緊急事件，則可以按壓緊急對講機通知司機員處理。