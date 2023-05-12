去大溪玩更快！　國道3號增設「八德交流道」環評初審通過

▲國道3號「八德交流道」示意圖。（圖／桃園市政府交通局提供）

記者黃聖庭／桃園報導

交通部高速公路局計畫增設國道3號八德交流道，配合連絡道銜接豐德路及大鶯路。此計畫經過可行性研究、審查會議以及環境影響說明書的評估，初審獲環保署通過。未來有助於改善交通壅塞問題，縮短台北到八德、大溪的距離，也方便地區觀光車潮。計畫預計在119年完工。

高公局規劃於國道3號約57K增設交流道，並由桃園市政府配合增設連絡道銜接豐德路及大鶯路，此計畫可行性研究於109年10月奉行政院核定，後續高公局於111年3月召開建設計畫審查會議並於同年5月召開「國道3號增設桃園八德交流道工程環境影響說明書」公開會議，歷經2次環境影響說明書專案小組初審會議，於今年5月4日正式獲環保署環評委員會專案小組建議修正後通過。

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初審修正通過後提送環評大會，再由高公局於今年7月31日前依委員意見完成補充與修正環說書，主要補充修正事項為：分批提供出土檢測報告、補充周邊聯絡道工程土方交換作業具體規劃、補充施工前對鄰近道路交通流量影響提出減輕措施及補充節慶期間交通維持計畫，目標119年完工。

交通局張新福局長指出，八德交流道不僅可改善大溪交流道周邊易壅塞問題，也可減緩武嶺橋、五叉路口每逢假日易成為塞車瓶頸點，未來交流道完工後，也可大幅縮短台北到八德、大溪的距離，其往返大溪復興地區假日觀光車潮亦可免繞行至國道3號大溪交流道，使八德、大溪地區聯外交通更加完善。