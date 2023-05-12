　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

15歲少女「生了才知懷孕」！棉絮塞嘴殺嬰　還傳訊要哥幫棄屍

▲▼15歲少女「生了才知懷孕」！棉絮塞嘴殺嬰　傳訊要哥幫棄屍。（圖／翻攝自）

▲派瑞絲獨自產子後，又將其殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

英國一名少女15歲時趁著家人不注意，在自家客廳產下兒子後，殘忍虐殺親骨肉，並將屍骨裝進垃圾袋中，甚至企圖讓不知情的哥哥協助棄屍，直到她的母親察覺有異，打開塑膠袋，才發現一名嬰兒，嚇得立刻通報急救單位。該名少女還在嬰兒的口中塞入大量棉絮使其窒息，手段十分殘忍。

根據《每日郵報》報導，現年19歲的派瑞絲（Paris Mayo）2019年3月23日在家中客廳產下一名男嬰，當時她年僅15歲。事發時她的父親因為患病正在樓上進行透析，而母親則在一旁協助。派瑞絲在沒有任何人的幫助下，獨自生下孩子，並在分娩後襲擊了嬰兒的頭部，造成嚴重的腦損傷。

不僅如此，派瑞絲還在兒子的口中塞入大量棉絮，使其窒息，最後將嬰兒塞進垃圾袋內，便上床呼呼大睡。直到隔天，她重新打包了男嬰的屍體，並放進一個黑色垃圾袋後，傳簡訊給哥哥稱，「你出門的時候，能幫我把垃圾袋丟到外面的垃圾箱嗎？」

然而不知情的哥哥還沒將垃圾袋丟掉，覺得這個袋子十分可疑的派瑞絲媽媽便將垃圾袋打開，並在裡面發現嬰兒，嚇得她連忙打電話給急救單位，但男嬰早就已經回天乏術。

檢方指出，派瑞絲是在足月的情況下產下男嬰，她一開始以為自己是生理痛，於是便洗了一場熱水澡，沒想到卻一直流血，最後產下一個男嬰。她嚇得立刻敲擊了嬰兒的頭部，企圖將其殺害。直到2個小時後，她意識到孩子還活著，於是將大量棉絮塞進嬰兒的嘴裡使其窒息。經過法醫相驗，男嬰的死因最終被判定為棉絮堵塞呼吸道導致的窒息死亡。

派瑞絲表示不知道自己已經懷孕，因此看到孩子「從肚子裡掉出來」嚇了一大跳。她坦言，不希望家人發現產子一事，因此才會將兒子塞進垃圾袋裡。派瑞絲聲稱自己知道孩子的生父是誰，同時強調兩人已經沒有任何關係了，不過經過調查，孩子的生父並不是她所指稱的那個人。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
1死10傷記者會先鼓掌！董座林良泰：不覺得中捷付出很大嗎
快訊／八軍團營區高壓電塔意外！　1人當場倒地
25歲美豔人妻色誘！　他一進房間慘被打斷腿
快訊／「霍華德台獨」登微博熱搜　魔獸道歉了
21歲女練習生​傻獻初夜！　一晚啪7次後遭冷暴力
5千元丟水溝！「戰神見面會」慘況曝　主辦FB炸鍋
快訊／狂勝25分！　金塊挺進西區冠軍賽
聯華惡火他2度斷氣！　「活著回家了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6歲男童載3歲弟深夜飆車！　沿路狂晃路人「以為是酒駕」

美議員提「印太掩體計畫」　對抗共軍空襲台灣

「對台仇恨」掃射南加州教堂釀1死！　兇嫌周文偉被依98項罪名起訴

砸近40萬「體驗第一次」　43歲殘疾女羞曝初夜：改變人生

女幫朋友煮咖哩大餐　魚肉鑽出一堆「蠕動寄生蟲」崩潰：長達4cm

有人報案被咬！飼主緊握牽繩拒交出　7警圍堵「開槍殺了2狗」

15歲少女「生了才知懷孕」！棉絮塞嘴殺嬰　還傳訊要哥幫棄屍

女子遊峇里島　騎完大象「手臂遭牠吞進嘴」當場咬斷！骨頭喀喀響

噁心又感動！女把驗孕棒藏冰淇淋中　老公「含一口」崩潰：懷孕了

快訊／南韓愛寶樂園「知名地標」起火！　濃煙狂竄畫面曝

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

中捷公布影像

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

李光洙遭劉在錫拷問：幹嘛逼我　金宇彬拿手機「秒掛電話」XD

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

6歲男童載3歲弟深夜飆車！　沿路狂晃路人「以為是酒駕」

美議員提「印太掩體計畫」　對抗共軍空襲台灣

「對台仇恨」掃射南加州教堂釀1死！　兇嫌周文偉被依98項罪名起訴

砸近40萬「體驗第一次」　43歲殘疾女羞曝初夜：改變人生

女幫朋友煮咖哩大餐　魚肉鑽出一堆「蠕動寄生蟲」崩潰：長達4cm

有人報案被咬！飼主緊握牽繩拒交出　7警圍堵「開槍殺了2狗」

15歲少女「生了才知懷孕」！棉絮塞嘴殺嬰　還傳訊要哥幫棄屍

女子遊峇里島　騎完大象「手臂遭牠吞進嘴」當場咬斷！骨頭喀喀響

噁心又感動！女把驗孕棒藏冰淇淋中　老公「含一口」崩潰：懷孕了

快訊／南韓愛寶樂園「知名地標」起火！　濃煙狂竄畫面曝

中央補助100萬！　台東文化資產古物順天宮神轎修復工作啟動

他狂寫情書「裝滿嘉明套套」投住家信箱　3女遭騷擾超噁過程曝

表彰公務人員公共服務使命感　黃敏惠表揚模範績優公務人員

老公送愛心約她「一起打球啪啪」　正宮怒拍22張證據反挨告

68歲兒涉毒判13年...93歲母奔300km獄中相擁　淚泣：只怕無緣再見

中職球員工會拜訪嘉義市　肯定棒球場積極維護保養

議會為罹難者默哀　「研擬增設緊急停車鈕」中捷：SOP有改善空間

1死10傷記者會開場先鼓掌！董座林良泰：不覺得中捷付出很大嗎

放棄經營？ 　台中房仲荒漠區「一家連鎖品牌都沒有」

快訊／大貨車台61線自撞護欄翻覆　女駕駛恍神釀禍自行脫困

國際熱門新聞

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

經典賽名將爆「強制猥褻」女下體出血　案發後曬女兒合照

俄兵被無人機空襲　比X手勢求投降

健身大廠派樂騰　召回200萬飛輪車

搭Uber後失蹤　CEO遺骸在「廢棄庭院尋獲」

即／南韓愛寶樂園起火　濃煙狂竄畫面曝

研究：用花香肥皂易被蚊子叮　這1味較驅蚊

WHO撤「猴痘」警報！

頭頂嬰、9人趴床過河　偷渡客心酸畫面曝

「神之手」救寶寶一命　失業男秒被錄取

女遊峇里島騎大象「手臂遭吞進嘴」咬斷

北約：俄羅斯85%軍力投入侵略烏克蘭

區域性銀行烏雲罩頂　美股道瓊收黑221點

更多熱門

相關新聞

24歲男遭槍殺！「塞行李箱」棄屍五股山谷

24歲男遭槍殺！「塞行李箱」棄屍五股山谷

新北市五股區10日驚傳槍擊案！警方獲報到場處理，發現一名男子身受槍傷、已明顯死亡，通報消防將遺體吊掛下山。據了解，這起事件為殺人棄屍案件，犯嫌殺人後將屍體塞入行李箱內丟棄，現場還留有疑似裹屍用的棉被。

碩士女聯手男友弒父棄屍　判決逃死原因曝

碩士女聯手男友弒父棄屍　判決逃死原因曝

留美女碩士下令男友榔頭弒父　機車運屍2人逃過死刑

留美女碩士下令男友榔頭弒父　機車運屍2人逃過死刑

即／摩鐵雙屍案　金毛男深夜收押

即／摩鐵雙屍案　金毛男深夜收押

台版柬埔寨第4人遭虐殺　他慘被棄屍公墓

台版柬埔寨第4人遭虐殺　他慘被棄屍公墓

關鍵字：

棄屍嬰屍

讀者迴響

熱門新聞

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

天后闆妹曝切割王思佳真相！

特斯拉2車款遭拒保！國泰產險開第一槍　富邦擬跟進

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

更多

最夯影音

更多
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀
車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

中捷公布影像

中捷公布影像

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面