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快訊／摩鐵2少女暴斃「嫌太重」棄屍樓梯間　金毛男深夜收押

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）

▲洪姓男子（中）開毒趴造成2名少女暴斃，他逃離後竟再約1名女子吸毒續攤，被警方循線逮捕上銬送辦。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名洪姓男子前天（23日）與2名少女到摩鐵開毒趴，狂歡過後驚見2少女疑因吸毒過量暴斃，洪男怕惹禍上身，將2名少女遺體棄置摩鐵樓梯間用棉被遮蓋就落跑，卻隨即再約1名女子到桃園開房吸毒續攤，被循線追查的警員破門逮捕，他辯稱2名少女自備毒品赴約吸食，昨移送檢方複訊後被聲押禁見，台北地院昨深夜11點多召開聲押庭調查後，今（25日）凌晨0時許裁定收押。

檢警調查，從事裝潢木工的洪男（30歲）透過俗稱「魚訊」的應召群組，約2名年僅16歲與17歲的少女到新北市新店區1家摩鐵開毒趴，昨上午5點多入住放音樂嗑藥狂歡後，3人累得睡著，昨上午10點多洪男醒來，驚見2名少女已無呼吸心跳，他慌忙想把2名少女載走但搬沒幾下就嫌重，於是將2名少女遺體扔在摩鐵樓梯間用棉被遮蓋，立馬開車落跑。

摩鐵人員在洪男3人購買的休息鐘點時數到了之後敲房門催促，因而發現2名少女交疊陳屍，急忙報案，警員火速循線追查洪男行蹤，沒想到洪男逃離命案現場後，當天中午竟立刻邀約1名21歲女子到桃園找摩鐵開房吸毒準備嘿咻，警方昨下午破門逮人，房內與命案現場同樣有毒品咖啡包與毒品K他命等物。

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）

▲洪男逃離命案現場後，立刻找另1名女子開房吸毒，被警方循線破門逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

染著金髮的洪男今下午2點多被疑送北檢複訊，檢方指示法警採檢洪男毛髮以比對他有無吸毒。洪男供稱2名少女自備毒品赴約吸食，3人嗨完後睡覺，他起床發現2名少女躺在床上已斷氣，因害怕惹禍上身被查到吸毒，又搬不動遺體，才獨自逃離，但被問到毒品來源，洪男不肯吐實。

檢方訊後認定洪男涉犯法定刑至少7年徒刑的轉讓禁藥致人於死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串與反覆實施同一犯罪之虞，今晚向北院聲請羈押禁見，並持續追查洪男的毒品來源，2名少女遺體無外傷，檢方將擇期解剖確認死因。

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