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嘉義市交通大執法　路口不停讓行人...7天告發749件

▲▼ 嘉義市交通大執法，改善駕駛用路習慣、從「停、讓」行人開始 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市交通大執法。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局自112年5月1日起配合警政署規劃執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，取締地點以前十大易肇事（違規）路段做為首要執法重點。四大執法重點項目包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」，執行時段先以易肇事時段優先編排，除警方線上稽查（搭配蒐證錄影）外，另輔以科技執法設備執行，提升車輛駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念，以期提高用路安全。

▲▼ 嘉義市交通大執法，改善駕駛用路習慣、從「停、讓」行人開始 。（圖／嘉義市警局提供）

警察局表示，為擺脫行人地獄惡名，除配合警政署執行「全國同步擴大取締執法專案」勤務，另結合科技執法、清道專案、精準執法等各項勤務作為；統計5月1日至7日，上述各項違規告發如下：

(一)路口不停讓行人等違規計告發749件，違規態樣以人行道違規停車539件居多，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開134件次之，汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行65件再次之。

(二)路口科技執法設備蒐證違規告發114件，其中以違規轉彎56件最多，汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行30件再次之。

▲▼ 嘉義市交通大執法，改善駕駛用路習慣、從「停、讓」行人開始 。（圖／嘉義市警局提供）

(三)清道專案執行成效，計告發違規停車31件、違規路障勸導即時改善39件。

(四)針對前10大易肇事路口實施「精準執法」，計告發闖紅燈29件，手持方式使用行動電話8件。

▲▼ 嘉義市交通大執法，改善駕駛用路習慣、從「停、讓」行人開始 。（圖／嘉義市警局提供）

局長陳炯旭表示，嚴正執法的目的不在單純告發，其宗旨是希望能改善用路人習慣、提供友善行人空間及確保行車安全，希望所有駕駛人都能秉持同理心與「行車慢看停」，將路上行人視如家人勿輕忽；另一方面「行人停看聽」，行人走在馬路上切勿漫不經心滑手機。呼籲所有用路人共同遵守「路權」觀念，並從「停、讓」行人開始，改善駕駛用路習慣，一起營造「全齡共享、世代宜居」安全幸福的「嘉」園。

▲▼ 嘉義市交通大執法，改善駕駛用路習慣、從「停、讓」行人開始 。（圖／嘉義市警局提供）

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