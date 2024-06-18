百萬YTR「伸舌頭親妹妹」　全場看傻喊噁：真親兄妹！本人揭真相

▲兄妹兩人感情好。（圖／翻攝自儒哥IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTube擁有117萬訂閱的「Ru儒哥」，與妹妹感情很好，常一起拍片打鬧，最近他貼出新影片，給妹妹驚喜，掏錢帶妹妹出國遊玩，要妹妹「親他一下」，妹妹靠近後儒哥伸出舌頭，此畫面掀起熱論，有網友喊噁，認為兄妹親吻太超過，但也有人認為，只是每個家庭相處模式不一樣。

有網友在Dcard發文，「哥哥親妹妹是正常的嗎？」儒哥日前上新影片，帶妹妹去馬來西亞玩，機票、住宿都搞定了，妹妹只要準備行李跟護照就好，接著說「然後親我一下」，妹妹靠近後儒哥伸出舌頭，儒妹尖叫推開儒哥，畫面看起來兩人已經親到，不過儒哥解釋，「吐舌頭而已沒親到」。

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原PO越看越怪，「個人蠻喜歡儒哥的影片，但這個畫面看起來好像有點怪怪的，想問看看卡友們的看法，希望大家可以理性討論」。

▲儒哥伸出舌頭。（圖／翻攝自Dcard）



對此，網友認為，光想到就覺得很怪，「我不會親自己弟妹，我巴不得一拳轟下去」、「我有妹妹，這個真的太噁，完全沒辦法想像」、「他以前一直整他妹我就很不喜歡看了，有些都有點過頭」、「說實話，家裡有兄弟姐妹的，如果長期都在一起相處，絕對不會有任何感覺的」。

其中，有網友緩頰，「下面留言儒哥說他只是轉過去伸舌頭沒碰到，可能很近加上角度關係，所以看起來像親到，而且他們平常就是這種相處模式，不要太在意」、「小時候會親家人抱抱，長大後為啥就不行了，撇除掉一起洗澡換衣服，這個還好吧」、「其實就看人啦，沒有一定的答案，不是我們不親自己兄弟妹，就概括所有人都也應該要和我們一樣」、「我覺得要看相處模式？我跟我哥到現在他30我22我們出門也是牽手，然後我在家也是躺他腿，在他身上滾來滾去」。

▼儒哥解釋，舌頭沒有碰到。（圖／翻攝自儒哥IG）