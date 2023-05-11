竹市府研議擴增「行人專用時相」　建立友善人本交通

▲竹市府研議擴增「行人專用時相」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

為提升行人用路安全，建立安全友善的人本交通環境，新竹市政府目前已於行人流量較大之路口實施「行人專用時相」，包含新竹車站、三民國小、清華大學南校區、動物園、巨城，另也在馬偕醫院、西門國小、育賢國中等路段實施「行人早開時相」，全市共設置17處行人專用時相，及9處行人早開時相，未來預計再新增7處行人專用時相，致力提升市民們用路安全。

市長高虹安表示，守護行人安全刻不容緩，目前市府已進行全面盤點，並就車流量、行人流量、交通壅塞程度，以及易肇事路段等標準評估實施行人專用時相或行人早開時相，也將參考交通部建議，預計再新增7處行人專用時相，後續市府也會與各學校溝通、傾聽民意，評估調整號誌，提升孩童與行人們用路安全。

高市長提到，針對大眾非常關注的交通壅塞議題，這部分已責成交通處在政策推行之前，務必要進行交通數據模擬，透過模擬評估是否實施行人專用時相或行人早開，以及秒數要設為多少較為適當，並在實施初期派員現場觀察逐步進行修正，在各項細部微調上，依據數據來做專業的調整，才能兼顧行車效率與行人安全。

交通處長倪茂榮表示，高市長昨日接獲交通部訊息後立即責成交通處進行研擬規劃，包含交通數據分析、車流模擬，而路口號誌規劃必須考量路口條件、交通特性、車流轉向交通量、行人流量等資料，進行最適當的設計。

倪處長說明，目前本市在行人流量較大之路口實施行人專用時相共計17處、行人早開共有9處。目前已實施行人專用時相地點包含新竹車站、三民國小、清華大學南校區、動物園及巨城等流量較大路口；實施行人早開時相的地點包含馬偕醫院、西門國小、育賢國中等。

交通處表示，本市昨(10)日已盤點市區商業活動頻繁、學校周邊行人流量大路口，預計將再增加7處行人專用時相，包括東門國小、關新公園假日時段、城隍廟、孔廟、動物園周邊、南門醫院等。市府也會持續盤點，或請學校主動提出，由交通處專業評估實施行人專用時相或行人早開時相，提升行人安全。

▲竹市府研議擴增「行人專用時相」 。（圖／新竹市政府提供）