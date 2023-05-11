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子女合請看護「照顧半癱媽」被打槍！理由惹怒媳婦　一票人挺她

▲老人，老太太，老奶奶，老婦，手，老人的手，示意圖。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

在現實社會中，媳婦變成「免費傭人」的情況不勝枚舉，一名網友傻眼表示，同事的婆婆半癱在床，原本子女講好一起出資請看護，怎料老人家竟打槍，要求媳婦應放下工作，攬下照顧她的責任。對此，網友們也不以為然，不禁怒喊「這種觀念是最糟糕的」、「誰她生的誰顧，少來這套」。

網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，同事的年邁婆婆半癱在床，原本她先生跟弟妹們談好，共同出資請看護，怎料婆婆竟拒絕，一副理所當然地問「娶媳婦了怎麼還亂花錢？」

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婆婆認為，身為長媳應該放下工作，義無反顧地回家照顧她；不過，媳婦當然不願意，也因此雙方鬧僵。這讓原PO不禁感嘆，「台灣好像有些老人的觀念，依然認為：入門媳婦=免費看護。」

對此，大票網友也紛紛替媳婦抱不平，「誰給婆婆的勇氣？」「跟妳同事說：如果她婆婆沒有媳婦的話，這筆錢就要花了呦」、「不管不聽不發表意見，上班出門下班，吃完飯洗好澡立刻進房，久了他們就會自己去找看護，有時說再多也沒用」、「比照看護收費啊，或比照上班工資收費」、「叫她去吃屎！我看過這種離婚的」、「都癱在床上了，還那麼多想法」、「寧願離婚也不要辭職！一開始就不尊重媳婦的婆家，沒了工作自己更沒底氣」。

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