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吊臂砸落照發車！專家曝擋關車門可阻開車　「中捷安全訓練不足」

▲▼台中捷運被砸，月台監視器。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中捷運遭高樓掉落吊臂砸中，自動駕駛列車靠站後，無法及時阻止發車，車廂撞上吊臂遭貫穿。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者李姿慧／台北報導

高樓吊臂砸破台中捷運隔音牆與軌道間呈現懸空，軌道偵測系統未發揮作用，列車當時才靠站停車，旅客上下車過程保全發現異狀，緊急以無線電通報並衝往隨車人員舉手示意，未料隨車人員未意會，列車關門發車發生慘劇。學者專家指出，自動駕駛列車只要不要讓門關閉就無法啟動，中捷安全應變訓練不足。

根據台中捷運說明，第一時間吊臂掉落路線砸破隔音牆後懸空，軌道偵測系統無法及時偵測，消基會交通委員會召集人李克聰表示，台中捷運偵測系統設計，若外物不是掉落接觸軌道，在軌道上方就無法偵測出來，相關偵測系統應該要優化，只要對行車會產生阻礙的，即便沒有在軌道上但仍有撞到風險，系統應強化功能，包括掉落後出現相當大震動，有沒有可能納入系統偵測範圍，讓列車自動剎車。

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李克聰表示，台中捷運應變處置也出現問題，保全監看列車前方發現有異常，要如何應變把訊息傳遞給隨車人員，隨車人員到站後也要先下車看看前方路線有沒有問題再上車，如果相關人員看到了，應變應該及時處理，自動駕駛車輛只要不要讓車門關上就不會啟動，台中捷運應加強相關訓練。

▲▼台中捷運事故，隨車員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中捷運列車發車後，隨車人員發現前方路況出現異狀，來不及煞停。（圖／記者鄧木卿翻攝）

另一名不具名鐵道專家指出，今天看到影片後相當痛心，列車停站還沒開門，吊臂就砸下來，隨車人員第一時間去啟動手動煞車，或者是相關人員去阻擋列車車門關門，13秒應該仍有機會阻止列車發車，該起事件凸顯台中捷運對人員安全訓練不足，只會通報，卻無法立即讓列車停止發車。

該名鐵道專家表示，台中捷運應該先全面停駛，並針對所有人員重新進行安全訓練和完善SOP應變機制後，才能營運，否則如何保障旅客安全。

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