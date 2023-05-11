台中南湖溪新吊橋將完工　模擬圖曝光

▲環山部落南湖溪新建吊橋模擬圖。（圖／台中市政府提供）

記者黃聖庭／台中報導

台中市政府建設局正在推動「和平區環山部落南湖溪新建吊橋」工程，這座跨距約100公尺、寬度3.2公尺的新吊橋，將大幅提升當地交通安全，解決地方「簡易流籠」運送人力及農產品的危險情況。工程編列經費5,750萬元，目前已完成南湖溪橋塔主體，正積極進行橋面及懸吊索施工作業，預計在今年6月完工。

建設局長陳大田表示，和平區腹地遼闊、占地寬廣，當地農業發展蓬勃，環山部落族民常年沿南湖溪兩岸種植經濟作物，然而受限天然地勢影響，生活機能困乏，只能倚靠簡易「流籠設施」運送人力及農產品往返彼岸，流籠遇風容易搖晃非常危險；台中市長盧秀燕積極推動和平偏遠地區的交通建設，故特別指示建設局協助，編列預算5,750萬元辦理新建吊橋，將於今年6月完工，提供地方安全便捷的回家途徑。

陳局長表示，此工程雖位處偏遠山區，但施工團隊仍積極克服山區資源取得困難，解決大宗營建材料運送問題，主管同仁也時常遠赴工地督導，要求廠商在維持工程進度下，持續精進工程品質；另也肯定施工團隊克服臨水、局限空間，及高空作業等施工環境挑戰，重視工程職業衛生安全，此項建設也獲得勞動部公共工程金安獎殊榮。