為了120塊錢殺人！　27歲男開槍釀1死2傷

▲麥葛雷因為付不出錢被困在店裡，惱羞開槍殺人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國底特律一間加油站日前發生消費糾紛，事件爭執升級非常快，店員將門鎖住後，一名男性顧客開槍射殺了另一名男子，還射傷2人，只是為了付不出4美元（約新台幣122元）的商品。

美聯社報導，27歲兇手麥葛雷（Samuel McCray）10日出庭否認犯罪，他被控謀殺與企圖謀殺，並且不得保釋。

事件發生在上周六（6日）凌晨3時許，麥葛雷在結帳時電子支付結帳不成功，他索性想要不付錢就拿著手中不到4美元的商品走出門，但此時店員已經把門鎖上了。

麥葛雷威脅店員如果不把門打開，他就要對加油站裡的每一個人開槍，包括後來的證人蘭斯頓（David Langston）。

37歲的蘭斯頓說他當時有拜託麥葛雷不要開槍，「『拜託，老兄，不要射我們，這根本不關我們的事』...然後他就開槍了。」他被射傷倒地，但是他最要好的朋友凱利（Gregory Kelly），同樣也是37歲，卻遭到射殺身亡，另外還有一名60歲男性顧客也受到槍傷。

檢方表示，店內3名男性顧客中槍後，店員隨即解鎖店門，麥葛雷立刻逃離現場。麥葛雷10日出庭後回到監獄繼續羈押，他要求法院指定辯護人為其辯護。

美國由於持槍人數多，加油站、超商等小店家經常遭遇搶劫，作為反制，許多店家會裝設電動上鎖裝置，當有突發事件時，櫃台內的人員可以按下按鈕，直接上鎖店門困住歹徒，直到警方到場，部分店家櫃台也會有隔離裝置，使外人難以強行進入。