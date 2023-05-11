債務危機恐爆！　拜登政府與國會展開艱難協商

▲拜登政府與國會展開艱難協商。（圖為美國國會大廈／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國最快6月就會迎來債務上限危機引爆，國會共和黨人堅持政府因以刪減支出，作為調高31.4兆美元（約新台幣963兆元）債務上限的條件。對此，白宮與國會10日展開艱難協商。

路透社報導，美國政府若真的爆發債務違約，將對經濟造成歷史性的嚴重打擊，而阻止債務違約發生的時間所剩無幾。財政部長葉倫（Janet Yallen）日前警告，最快很有可能在6月1日就會發生，但在拜登與共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）9日會面後，出現一線生機。

當前僵局讓投資人感到不安，美國政府債務的保險成本因此來到歷史新高，因為華爾街愈來愈擔心將爆發前所未有的債務違約。

美國財政部10日宣布，政府4月份的稅收證實了近期收入減少的趨勢，加上支出增加，可能會加重國會盡快達成債務上限協商的壓力。

非營利的負責聯邦預算委員會主席麥葛基尼（Maya MacGuineas）表示，「若國會需要有人敲響警鐘，這就是了。微薄的稅收收入完全就是我們這時候最不想聽到的。」她說，4月份是財政部紀錄中為數不多有盈餘的月份，「但在我們這個財政年度每天都借42億美元的情況下，1760億美元的盈餘幾乎不算什麼。」

民主黨籍總統拜登與共和黨籍眾院議長麥卡錫，過去數個月來因各持己見，針對調高預算上限形成了僵局。拜登和民主黨人要求直接調高預算上限，不要以支付國會先前通過的減稅和支出所造成的債務作為條件；共和黨與掌控的眾議院則堅持，若拜登政府不願意刪減未來的支出，他們就不會通過授權任何額外的借貸。

距離6月1日已剩不到20天，因為還要扣除拜登本月18日出席G7集團峰會的天數，不過拜登表示，如果到時還有需要處理債務上限問題，他會取消出席。