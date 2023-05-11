美國通膨年增率降至5％以下！2年來首見　物價壓力仍大

▲美國超商可見商品價格多有微調下降。（圖／unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國4月份消費者物價年增率是2年以來首見降至5％以下，這是聯準會（Fed）觀察通膨的一項關鍵數據，通膨降溫使得Fed在下月更有機會暫緩升息。

路透社報導，儘管美國4月份消費者物價年增率下降，但通膨壓力仍大，美國勞工部10日發布的報告顯示，每月消費者物價指數仍因為房租高漲、石油價格回升以及二手車價提高而「穩定上升」。這項喜憂參半的報告，澆熄了金融市場對Fed準備開始降息的期待。

美西銀行（Bank of the West）首席經濟學者安德森（Scott Anderson）指出，最新出爐的通膨報告有望讓Fed暫緩6月再升息，「但近期不會有任何降息的發生」。

消費者物價指數（CPI）3月上漲0.1％後，4月接著上升0.4％，走勢符合經濟學者們的預期，通膨增加的主要原因是強勁上漲的房租。

不過消費者總算能稍微透一口氣，美國食物價格已經連續2個月未再上升，零售價格3月下跌0.3％，4月再見到了0.2％的下降，是自2019年7月以來首次連續2個月下降。蔬果魚肉和蛋類和3月相比更便宜了，牛奶價格也下降2.0％，是2015年2月以來首見。