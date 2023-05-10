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高雄男「電池卡肛門」！　醫院廁所傳慘叫...他拿掃把後門狂攪

高雄一名男子日前到高雄長庚急診，指體內有異物，經X光一照，肛門裡竟有顆電池。（示意圖，photo-AC）

圖文／鏡週刊

自以為肛鐵人？高雄一名30多歲男子日前到高雄長庚掛急診，指稱自己體內有異物，結果X光一照，肛門裡竟有一顆一號的大電池！正當醫師在開刀房要為他全身麻醉取出時，他突然喊想上廁所，接著廁所裡傳出慘叫聲，醫師趕到廁所，發現男子把掃把刺進肛門攪拌，雖然電池掉出來但腸子也因此受傷，引發腹膜炎，男子不但不能免於開刀還差點喪命。

收治該名男子的高雄長庚醫院大腸直腸外科主治醫師蔡鎧龍表示，男子走進急診室自述與朋友喝酒，朋友拿了電池塞到他的肛門，醫護隨即為他安排X光檢查，發現一顆一號電池就卡在男子的肛門。

蔡鎧龍接著戴上手套處理，但不管是徒手或以內視鏡伸進，都因男子太緊張，肛門括約肌收縮，電池一再往男子體內滑入，無法取出，因此醫師決定讓男子全身麻醉，開刀取出電池。

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結果男子卻說想上廁所，正當醫護等待男子回開刀房時，廁所裡突然傳出慘叫聲，「整個樓層都聽得到」，蔡鎧龍連忙過去查看，就見男子左手扶牆、右手握拳說：「醫師，你手伸出來」，蔡鎧龍伸出去，一顆溫熱電池就放在未戴手套的右手裡，男子還表示「我有洗（電池）」。

男子以為電池拿出來就可以不用開刀，可是他的肚子卻愈來愈痛，還狂冒冷汗，這時他才解釋，在廁所裡其實是拿工具間裡的掃把，把掃把柄插進肛門，歷經有如「穿腸」的痛苦才攪出電池。

對此，蔡鎧龍研判男子腸子被攪破了，所以還是把男子推進開刀房，因為若刺破腸道，恐引發致死性逾5成的腹膜炎。蔡鎧龍表示，為仔細檢查男子腸道破裂的位置，他在男子腹部劃開20公分刀口，果真在直腸發現破洞，經切除約10公分被桶爛的腸子再重新縫合，不過男子術後仍因嚴重感染引發腹膜炎，一度命危，最終在住院1個月使用抗生素後，才康復出院。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。


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