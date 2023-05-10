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男友送神秘信封求婚！她一拆開臉垮了：笑不出來

▲▼男友突然拍照傳了一份神秘信封，告知女友「準備了驚喜」。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲男友突然拍照傳了一份神秘信封，告知女友「準備了驚喜」，沒想到讓她完全笑不出來。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

網搜小組／柯振中報導

結婚是人生重要的大事，不少伴侶會為此準備求婚驚喜。一名女子與男友論及婚嫁，男友某天突然傳了「神秘信封袋」的照片，甚至還牽著她的手到桌邊打開，沒想到一看內容物讓她瞬間愣住，也完全笑不出來，與想像中的「買房合約」完全不同，而逗趣的經驗曝光後，讓許多網友忍不住嘴角上揚。

這名女子在「爆怨公社」分享，她與男友近期討論了許多未來規劃，更是明示、暗示要求需要求婚，而男友似乎也順了她的意，9日突然傳來一張「神秘信封袋」的照片。

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女子瞬間又驚又喜，以為是買房的合約，想一想又覺得可能是婚戒，或是請人設計的結婚證書，讓她整天完全沒有心思上班，不斷思考回家後會看見什麼驚喜。

2人一起回家，女子被男友牽著手，一起走到桌子旁邊，沒想到拆開信封，裡面裝的並非買房合約，也不是婚戒、結婚證書，而是一張「基因遺傳病的基因檢測預約單」。

▼女子上班時不斷幻想裡面裝著什麼，拆開後完全笑不出來。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼男友突然拍照傳了一份神秘信封，告知女友「準備了驚喜」。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

男友接著深情地說，因為想跟她生個健康的寶寶，更是自豪「求婚方式很特別」，一臉想要求誇獎的表情，讓她完全笑不出來，只能感嘆男友是個怪人，「我完全沒想到會是這樣就被求婚？」

女子無奈地說，自己是個愛幻想、愛浪漫的人，這次的求婚驚喜與她想的完全不同，沒有鑽戒、單膝下跪以及玫瑰花束，也不曉得男友是否有後續動作，「如果沒有我有考慮直白的跟他說，我想要怎麼樣的求婚，這種求婚我真的一點都開心不起來…。」

逗趣的相處模式讓不少人嘴角上揚，在下方留言回應，「這是單細胞基因證明書吧」、「我覺得不錯啊，他跳了好幾個過程，直接切入想要跟妳一起擁有、經營一個家，換另一種方式去看待也是很開心哦」、「這個方式應該沒有前例，可以算是獨一無二有創意的吧」、「我只能說你男友真的很特別…哈哈！」

 

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