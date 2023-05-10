美國共和黨眾議員「遭控13項罪名」被捕　黑歷史曝光連學歷都造假

▲美國共和黨籍眾議員桑托斯（George Santos）遭控13項罪名被捕。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國共和黨籍眾議員桑托斯（George Santos）10日因「詐欺」、「洗錢」和「盜竊公共資金」等聯邦指控被捕。美國紐約東區檢察官皮斯（Breon Peace）在一份聲明中說，「總而言之，起訴書中的指控桑托斯，依靠反復操作的不誠實和欺騙（行為），來登上國會大廳並為自己謀取私利。」

根據《路透社》報導，包含13項罪名的起訴書指控，34歲的桑托斯透過洗錢支付個人開支，和在受僱期間非法領取失業救濟金，來欺騙潛在政治支持者，以及就其資產、收入和負債向眾議院作出「虛假陳述」。

皮斯說，「他利用政治捐款中飽私囊，非法申請本應發給因疫情而失業的紐約人的失業救濟金，並向眾議院撒謊。」

桑托斯的國會辦公室將置評請求，轉交給了他的律師。桑托斯的律師沒有立即就起訴書內容發表回應。

桑托斯過往黑歷史眾多，被踢爆他的學經歷通通是假的，謊稱自己畢業於紐約市立大學柏魯克分校（Baruch College），還說自己曾在金融集團高盛和花旗工作過。

桑托斯在2022年12月即將就職前，向《紐約時報》坦承，「我沒有從任何一所高等學府畢業，我很羞愧，也很抱歉美化了我簡歷，我承認這一點，我們在生活中總會做傻事。」