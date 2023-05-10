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穩賺不賠攏是假！花蓮警打詐不手軟　半年偵破5詐騙集團

▲▼花蓮縣警察局打擊詐欺犯罪，最近半年偵破5個詐欺集團並查獲相關犯罪證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼花蓮縣警察局打擊詐欺犯罪，最近半年偵破5個詐欺集團並查獲相關犯罪證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局打擊詐欺犯罪，刨根溯源加強查緝，刑事警察大隊在最近半年共計偵破5個詐欺集團，根據刑警大隊統計，上半年迄今破獲的集團大多屬於「投資詐欺」的犯罪型態，遭詐欺金額總計約1億2千萬餘元，共計查獲車手頭9人、車手22人，自願性人頭帳戶29人、收簿手5人、控制車手1人，全依詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼花蓮縣警察局打擊詐欺犯罪，最近半年偵破5個詐欺集團並查獲相關犯罪證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

去年11月刑警大隊和刑事警察局電信警大隊接獲情資，有嫌犯以「辦門號換現金」名義，在花蓮的原民部落吸收人頭，向電信公司申辦高資費方案，但在拿到手機後，就不繳月租費。112年年初起陸續通知涉案的109名人頭犯嫌到案說明，並查明集團周姓主嫌是以「辦門號換現金」為餌，在花蓮的原民部落利誘民眾加入，指揮他們持身分證件、假電信帳單向2家電信公司申辦攜碼，搭配手機免預繳之月租費1,399元以上高資費電信方案，取得手機、門號電話卡交由周姓主嫌變賣，不法利益粗估新台幣5百萬元以上。

▲▼花蓮縣警察局打擊詐欺犯罪，最近半年偵破5個詐欺集團並查獲相關犯罪證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼由花蓮分局被封為「勸世阿Sir蛋蛋」演出，拍攝反詐宣導影片，獲許多網友分享轉傳，大讚超有創意。

另外，今年2月和電信警察大隊及台北市政府警察局士林分局，歷經2個月蒐證，在花蓮縣查緝到「以猜猜我是誰」為犯罪模式詐騙用DMT電信話務機房達2處，拘捕陳姓犯嫌等3人到案，全案依詐欺等罪名偵辦。

▲▼花蓮縣警察局打擊詐欺犯罪，最近半年偵破5個詐欺集團並查獲相關犯罪證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

根據刑事警察局統計，近5年詐欺犯罪案件損失金額突破200億元，詐欺犯罪受害人次及財產損失金額居高不下，花蓮縣警察局為提升民眾反詐意識，由花蓮分局被封為「勸世阿Sir蛋蛋」再度擔當演出，拍攝「關於我和騙鬼變成投資老師的故事」宣導影片，以微電影的手法甫以幽默詼諧的演技呈現，講述年輕人為求利益加入投資型詐欺犯罪的故事，希望能吸引更多民眾有興趣看完短短5分鐘的影片，將防詐觀念深刻於心，影片僅發布後即獲許多分享轉傳，網友看完宣導片都大讚超有創意。不止如此，花蓮警方日前趁中職賽事移師花蓮的機會，請來在花蓮擔任主場球隊的統一7-ELEVEn獅球星「大哥」胡智為及古林睿煬兩名投手，一同在麥當勞中正店辦理實體宣導，反詐騙可謂不遺餘力。

▲▼花蓮縣警察局打擊詐欺犯罪，最近半年偵破5個詐欺集團並查獲相關犯罪證物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮警方趁中職賽事，請來擔任主場球隊的統一7-ELEVEn獅球星「大哥」胡智為及古林睿煬兩名投手，一同在麥當勞中正店宣導反詐騙。

花蓮縣警察局局長呂世明表示，近來不少詐騙集團利用簡訊聲稱「穩賺不賠、高獲利」等吸引民眾加入投資群組，初期小有獲利，待被害者追加投入大筆金錢後，歹徒隨即音訊全無，讓被害人求償無門。提醒民眾有任何疑問應撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，警方除持續打詐斷絕黑幫金流外，對於維護社會治安決心不變，並呼籲民眾如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪，建構美好居家環境。

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