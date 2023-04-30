桃園男連闖2紅燈遭攔　還報弟弟身分！原來是通緝犯

▲桃園分局5月1日起針對「路口不停讓行人」等四大項重點違規項目加強執法。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

51歲官姓男子昨晚在桃園市大連二街連續闖越紅燈，危害行人安全，警方發現後立即尾隨將其攔下，查詢身分時他表示因久居對岸，辯稱忘記自己的身分證號碼了，之後報稱其弟弟的身分資料又與其本人不符，員警直覺有異，依法將其帶返內查證身分，經查官男因涉及毒品案遭發布通緝中，員警立即將其逮捕解送歸案。

▲▼警方查獲毒品通緝犯官姓男子騎機車連續闖紅燈依法解送歸案。（圖／桃園警分局提供）

內政部警政署規劃「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，將自5月1日起強力執行，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」、「道路障礙」等四大項重點違規項目加強執法。桃園警分局將規劃勤務來落實執行，針對上述違規樣態強力取締，降低交通事故發生。

昨日19時30分許，同安派出所警員王昱凱執行交通重點違規取締時，在大連二街發現一名官姓機車騎士連續闖越紅燈，危害行人安全，立即尾隨將其攔下，查詢身分時他表示因久居對岸，平常都使用其他國籍身分，忘記自己的身分證號碼了，之後報稱身分資料又與其本人不符，員警直覺有異，立即呼叫同仁支援，依據警察職權行使法將其帶返內查證身分，經查官男因涉及毒品案遭發布通緝中，向員警偽稱其胞弟身分遭識破，員警立即將其逮捕解送歸案。